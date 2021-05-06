В сети показали дом у океана, где Билл Гейтс отдыхал с экс-возлюбленной

В трехэтажном доме находится четыре спальни, две ванные комнаты, собственная беседка с видом на океан, а также личная дорожка к пляжу.

Дом у океана, где Билл Гейтс отдыхал с экс-возлюбленной (фото: Airbnb)

Дом, известный как Castle Sween, называют "королевским убежищем для любителей пляжного отдыха". Площадь дома составляет 439 метров квадратных. Его можно арендовать от 600 долларов за ночь.

Дом у океана, где Билл Гейтс отдыхал с экс-возлюбленной (фото: Airbnb)

Билл и Винблад встречались в 80-х, но расстались в 1987 году. Интересно, что в том же году он встретил свою будущую жену Мелинду. После того как Билл и Мелинда поженились, они пришли к соглашению, что он может проводить ежегодный отпуск с Винблад.

Дом у океана, где Билл Гейтс отдыхал с экс-возлюбленной (фото: Airbnb)

На протяжении десятилетий глава Microsoft ездил в дом своей бывшей подруги с видом на Атлантический океан, где они проводили время, катаясь на багги, дельтапланах и гуляя по пляжу.

Дом у океана, где Билл Гейтс отдыхал с экс-возлюбленной (фото: Airbnb)

Винблад значится в записях о собственности как попечитель дома, который с 2016 года использовался для сдачи в аренду. Он был построен в 1982 году.

Дом у океана, где Билл Гейтс отдыхал с экс-возлюбленной (фото: Airbnb)