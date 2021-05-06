У мережі показали будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою

У триповерховому будинку знаходиться чотири спальні, дві ванні кімнати, власна альтанка з видом на океан, а також особиста доріжка до пляжу.

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Будинок, відомий як Castle Sween, називають "королівським притулком для любителів пляжного відпочинку". Площа будинку становить 439 метрів квадратних. Його можна орендувати від 600 доларів за ніч.

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Білл і Вінблад зустрічалися в 80-х, але розлучилися в 1987 році. Цікаво, що в тому ж році він зустрів свою майбутню дружину Мелінду. Після того як Білл і Мелінда одружилися, вони дійшли згоди, що він може проводити щорічну відпустку з Вінблад.

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Протягом десятиліть глава Microsoft їздив до будинку своєї колишньої подруги з видом на Атлантичний океан, де вони проводили час, катаючись на баггі, дельтапланах і гуляючи по пляжу.

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)

Вінблад значиться в записах про власність як піклувальник будинку, який з 2016 року використовувався для здачі в оренду. Він був побудований в 1982 році.

Будинок біля океану, де Білл Гейтс відпочивав з екс-коханою (фото: Airbnb)