Стало известно, с чем останется жена Билла Гейтса после развода: "уже договорились"

Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе . За 27 лет брака у четы родилось трое совместных детей, они нажили капитал в размере 130 млрд долларов. И на сегодняшний день эта семья входит в топ-100 богатейших в мире.

Как будет происходить развод одних из богатейших людей планеты, в чем его причина и на что может претендовать уже бывшая супруга основателя Microsoft - рассказала в комментарии Styler семейный адвокат Катерина Власюк.

По словам юриста, скорее всего, Билл и Мелинда уже обо всем договорились, так как обычно мировые знаменитости публично объявляют о разводе тогда, когда уже пришли к соглашению и подписали все бумаги.

Также известно, что некоторое время назад они установили режим отдельного проживания, что стало первой ступенью к разводу. В СМИ называли дату заседания суда 22 апреля, так что вполне вероятно, что официально они уже не муж и жена, либо это решение вот-вот вступит в силу.

С чем останется Мелинда после развода?

Все 27 лет супруга была рядом с Гейтсом и накапливала с ним деньги.

Фото: Мелинда Гейтс (twitter.com/melindagates)

"Обычно, если посмотреть на опыт других состоятельных людей, которые прошли через развод, - например, Роман Абрамович, Джефф Безос - то супруга получает не половину, а всего треть капитала. Чета Гейтс объявила о том, что они и дальше будут работать в совместном благотворительном фонде", - говорит адвокат.

Супруга Гейтса, как известно, в последние годы активно инвестирует в благотворительный фонд, который помогает женщинам стать наравне с мужчинами. Этот фонд борется за то, чтобы женщины во всем мире и, в частности, в Америке занимали руководящие посты, создавали свои бизнес-проекты и были популярны в политике наравне с мужчинами.

"Также могу предположить, что их брак распался из-за каких-то непримиримых разногласий. В брачном контракте Билла Гейтса и его супруги есть пункт, что раз в год Билл имеет право ходить "налево", так что причина явно не в измене. И в целом, если анализировать их историю знакомства, то Билл не единожды заявлял, что планов жениться у него не было, пока он не встретил Мелинду и она не подвела его к той мысли, что им пора оформить свои отношения", - отметила Власюк.

А о том, сколько миллиардов получила Мелинда Гейтс, мир узнает только после того, как между ними будут расставлены все точки над "і".

Фото: Билл и Мелинда Гейтс (wikipedia.org)