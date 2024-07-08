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Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні

Понеділок 08 липня 2024 20:30
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Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні Ліза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)
Автор: Іванна Пашкевич

Рідна сестра Маші Єфросиніної і колишня невістка експрезидента Віктора Ющенка Ліза, яка проживає в Москві і мовчить про війну, цинічно відреагувала на масований ракетний обстріл України.

Про це піше РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зрадниці.

Так, сьогодні зранку, 8 липня, російська армія атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

У блозі Лізи Ющенко, ймовірно, саме на цю трагедію з’явилася реакція.

У своїх stories родичка Єфросиніної опублікувала емодзі у вигляді розбитого серця на чорному тлі. Жодного слова вона більше не написала.

Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні

Ліза Ющенко цинічного відреагувала на обстріл України (фото: instagram.com/liza_u)

Слід зазначити, що колишня дружина сина екс-президента України Віктора Ющенка, Андрія Ющенка, досі мовчить про війну і продовжує вести активне світське життя в Москві.

У той час як українці активно донатять на ЗСУ, допомагають постраждалим від війни співгромадянам і займаються волонтерством, Єлизавета цинічно хизується у своїх соцмережах дорогими вбраннями і аксесуарами.

Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні

Ліза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)

Нагадаємо, телеведучу Машу Єфросиніну за час повномасштабної війни неодноразово просили прокоментувати неоднозначну позицію своєї рідної сестри Лізи.

У квітні цього року телезірка вперше зважилася розповісти, чи підтримує вона зв'язок із близькою людиною.

Сестра Єфросиніної, яка живе в РФ, цинічно відреагувала на масований ракетний удар по Україні

Маша Єфросиніна і Ліза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нещодавно Єфросиніна назвала причину кризи в стосунках з коханим чоловіком.

Також вона нарвалася на хейт через прикраси від Cartier.

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Маша Єфросиніна
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