ua en ru
Ср, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єфросиніна назвала причину кризи в стосунках з коханим чоловіком

Середа 03 липня 2024 14:46
UA EN RU
Єфросиніна назвала причину кризи в стосунках з коханим чоловіком Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Зелінська

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна зізналась, що початок кризи у стосунках з чоловіком стався після її панічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст "Квиток на Марс".

Спілкуючись із гостем програми, Тимуром Мірошниченко, ведуча згадала історію після котрої в них з чоловіком стався перелам у стосунках. Маша розповідає, що тоді вона потрапила в аварію, їдучи за кермом. Через стресовість і високу спеку у зірки вперше сталася панічна атака.

Ведуча додає, що тоді вона змогла зʼїхати з дороги, "носом" набрати швидку і написати подрузі аби та викликала евакуатор жінці. Попри це, Маша підкреслює, що в неї навіть не виникло думки зателефонувати чоловікові.

Єфросиніна назвала причину кризи в стосунках з коханим чоловіком

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Знаменитість каже, що вона розповіла коханому про ситуацію, наголошуючи на тому, що Маша змогла сама впоратись з негараздами, не потурбувавши свого обранця.

"Я тобі зараз сиджу і розказую, яка я крута. Схопи мене, обійми, скажи: "Блін, масічек, ти дивовижна!". Він сказав: "Я тобі не потрібен. Я думаю що нам треба розійтися". Якщо в тебе були моменти, коли ти не очікував такої реакції від коханої людини… Не можу сказати що в нас були тоді вже ідеальні стосунки, але і не такі, щоб прям розлучатися… Це був і удар одночасно і привід передивитися все в принципі про себе",- поділилась Єфросиніна.

Єфросиніна назвала причину кризи в стосунках з коханим чоловіком Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Марія каже, що вони з чоловіком пройшли серйозну кризу у стосунках, але згодом вони переросли в “оновлений союз”. Ведуча каже, що відтоді почала набагато частіше телефонувати коханому і вона зрозуміла, що їй так легше.

"Ну я ж така не одна, багато жінок… Жінки дійсно це роблять не, тому що вони не довіряють своїм чоловікам або вважають їх заслабкими. Жінки сьогодні так поводяться через те, що вони і відчувають свою спроможність і не хочуть чомусь чоловіків перевантажувати своїми проблемами", - пояснила ведуча.

Раніше ми розповідали, що Христина Соловій чесно розповіла по стосунки з Жаданом і Вакарчуком.

А також писали що Дантес і Кацуріна публічно зізналися одне одному у коханні на другу річницю стосунків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніна Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес
NEWS
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт
План РФ на літо. Чи може ворог піти у новий наступ та розширити фронт