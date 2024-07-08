Сестра Ефросининой, которая живет в РФ, цинично отреагировала на массированный ракетный удар по Украине
Родная сестра Маши Ефросининой и бывшая невестка экс-президента Виктора Ющенко Лиза, которая живет в Москве и молчит о войне, цинично отреагировала на массированный ракетный обстрел Украины.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram предательницы.
Так, сегодня утром, 8 июля, российская армия атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве.
В блоге Лизы Ющенко, вероятно, именно на эту трагедию появилась реакция.
В своих stories родственница Ефросининой опубликовала эмодзи в виде разбитого сердца на черном фоне. Ни одного слова она больше не написала.
Лиза Ющенко циничного отреагировала на обстрел Украины (фото: instagram.com/liza_u)
Следует отметить, что бывшая жена сына экс-президента Украины Виктора Ющенко, Андрея Ющенко, до сих пор молчит о войне и продолжает вести активную светскую жизнь в Москве.
В то время как украинцы активно донатят на ВСУ, помогают пострадавшим от войны согражданам и занимаются волонтерством, Елизавета цинично щеголяет в своих соцсетях дорогими нарядами и аксессуарами.
Лиза Ющенко (фото: instagram.com/liza_u)
Напомним, телеведущую Машу Ефросинину за время полномасштабной войны неоднократно просили прокомментировать неоднозначную позицию своей родной сестры Лизы.
В апреле этого года телезвезда впервые решилась рассказать, поддерживает ли она связь с близким человеком.
Маша Ефросинина и Лиза Ющенко (фото: instagram.com/mashaefrosinina)