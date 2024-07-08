Найбільша дитяча лікарня України. Що відомо про "Охматдит" у Києві

Внаслідок масованого ракетного удару по Києву пошкоджено "Охматдит". Це найбільша багатопрофільна дитяча лікарня в Україні.

РБК-Україна докладніше розповідає про наслідки атаки та саму лікарню.

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Що відомо про приліт по "Охматдиту"

За даними Київської міської військової адміністрації, під час ранкового удару уламки ракет впали у кількох районах. Зокрема, у Солом'янському пошкоджено офісну будівлю, у Голосіївському - гаражі та автомобілі, у Дніпровському - житлова забудова, у Дарницькому - приватний будинок, у Святошинському - пожежа на підприємстві, у Деснянському - спалахнув будинок.

Крім того, уламки впали на дитячу лікарню "Охматдит" у Шевченківському районі. Повідомляється про руйнування на її території.

Фото наслідків з'явилися у Telegram-каналі президента Володимира Зеленського. Судячи з них, зруйновано щонайменше одне з приміщень, за попередніми даними, це токсикологічне відділення. У корпусах лікарні вибило вікна.

Фото: наслідки руйнувань в "Охматдиті" (t.me/V_Zelenskiy_official)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав атаку на "Охматдит" цілеспрямованим російським ударом по дітях. Відео наслідків опублікувало українське МОЗ.

На місці працюють рятувальники, поліція, волонтери та медичний персонал, які розбирають завали. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, тривають аварійно-рятувальні роботи.

"Будуть ще придані сили Національній гвардії, щоб дуже швидко розібрати завали та врятувати, можливо, людей, які знаходяться під завалами. Більше того, у нас є три години "золотого часу", щоб якщо там є хтось живий, врятувати. Щойно ми дістали ще одну людину, вона жива, слава Богу", - зазначив він.

На цей момент відомо про двох загиблих на території "Охматдиту". Після розбирання завалів вручну задіють важку техніку. Про те, скільки людей може бути під завалами на території лікарні, сказати складно. Для пошуку тих, хто вижив, залучать службових собак.

Як повідомив мер Віталій Кличко, пацієнтів евакуювали до інших лікарень Києва.

Пізніше президент Зеленський заявив, що Росія не може не знати, куди летять її ракети, і має повністю відповісти за злочини проти дітей та людяності загалом.

"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. "Охматдит" врятував і повернув здоров'я тисячам дітей", - додав він.

За словами завідувача відділення трансплантації кісткового мозку Олександра Лисиці, пошкоджено майже всі корпуси лікарні, у тому числі новий. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додав, що, зокрема, пошкоджено корпус, де перебували діти на діалізі.

У коментарі РБК-Україна Клименко уточнив, що 15 осіб було поранено безпосередньо у приміщеннях "Охматдиту". Із двома лікарями не можуть вийти на зв'язок.

Про те, як зараз виглядає "Охматдит", - у репортажі РБК-Україна з місця подій.

Як з'явився "Охматдит" і що це за лікарня

"Охматдит" (скорочено від "охорона материнства та дитинства") - це багатопрофільний діагностичний та лікувальний заклад у Києві. Надає спеціалізовану медичну допомогу і є найбільшою дитячою лікарнею в Україні. Знаходиться на вулиці Чорновола у Шевченківському районі.

Історія "Охматдиту" почалася наприкінці XIX століття, коли на кошти мецената Миколи Терещенка відкрили безкоштовну лікарню для чорноробів та незаможних людей.

Після подій Української революції 1917 року там, окрім терапевтичних ліжок, розмістили тубдиспансер, пологовий будинок, консультацію для матерів та вагітних жінок.

Організацією охорони здоров'я у Києві на той час займалася окружна інспектура охорони здоров'я, до складу якої входив відділ інспектури "Охматдит". До його системи входили дитячі лікарні, молочні кухні, будинки немовлят, консультації. У цих медичних закладах також проходили навчання студенти - медики та патронажні медсестри.

У 1927 році запропонували створити інститут "Охматдит" і розмістити його в лікарні для незаможних. Офіційне відкриття Інституту охорони материнства та дитинства відбулося навесні 1929 року. З того часу розвиток лікарні як головного дитячого лікувального закладу був тісно пов'язаний із діяльністю інституту. У 1934-му Інститут "Охматдит" об'єднали з інститутом охорони здоров'я підлітків.

У 1940 році його перейменували на Науково-дослідний інститут охорони материнства та дитинства. Сама лікарня називалася "Лікарнею інституту охорони материнства". На той момент там функціонували фізіологічне та патологічне дитячі відділення, акушерське, гінекологічне, інфекційне, венерологічне відділення для хронічних хворих.

У 1947 році до лікарні приєднали поліклініку № 11, після чого вона отримала назву Об'єднана лікарня інституту охорони материнства та дитинства "Охматдит". На початку 1960-х науково-дослідний інститут охорони материнства та дитинства перевели у новий корпус на території "Медмістечка", проте назва "Охматдит" так і залишилася у спадок лікарні.

З 1998 року у структурі "Охматдиту" працює Центр дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку. Остаточно структура сформувалася до 2000 року. Будівництво нових корпусів розпочалося у 2011-му, у 2017 році здали першу чергу оновленого комплексу, у 2020-му - другу.

До складу хірургічної клініки входять: відділення ургентної хірургії, гнійної хірургії та торакоабдомінальне відділення, хірургія новонароджених, відділення ортопедії та травматології, реконструктивно-пластичної хірургії, отоларингологічне відділення, відділення дитячої гінекології та відділення.

У відділенні реконструктивно-пластичної хірургії проводять операції з приживлення ампутованих сегментів кінцівок, відновлення периферичних нервів та сухожилля. У відділенні токсикології застосовуються методи екстракорпоральної детоксикації, гемосорбції, гемодіалізу, перитонеального діалізу, плазмофорезу, розроблено методи лікування гострої та хронічної ниркової недостатності.

Медико-генетичний центр займається проблемами діагностики та лікування спадкових захворювань. Центр дитячої гематології є провідною в Україні установою з діагностики лейкемії. Тут також відбувається трансплантація кісткового мозку.

В єдиних в Україні неонатальних клініках проводяться обстеження, інтенсивна терапія та виношування хворих новонароджених і глибоко недоношених дітей з масою тіла від 500 г. У відділеннях терапевтичного профілю лікуються діти з важкими патологіями, імунодефіцитним станом, алергічними захворюваннями.

Неврологічне відділення проводить повне клініко-інструментальне обстеження дітей із судомами різного генезу, уточнює та підбирає адекватне лікування антиконвульсантами різного напряму дії у дітей, які тривалий час безуспішно лікувалися. У відділенні ендокринології застосовуються сучасні методи дослідження та лікування хвороб ендокринної системи, особливо хворих на цукровий діабет.

Консультативно-діагностична поліклініка надає допомогу хворим дітям та жінкам за 30-ти лікарськими спеціальностями: алергологія, гематологія, дерматологія, імунологія, кардіоревматологія, психоневрологія тощо.

На базі "Охматдиту" працюють Центр планування сім'ї та реабілітації та відділення відновного лікування.

Діагностичні служби представлені підрозділами: відділенням променевої діагностики, функціональної діагностики, відділенням ендоскопічних досліджень та лабораторією.

Як постраждав "Охматдит" від інших атак

"Охматдит" не вперше страждає внаслідок російських ударів. Наприклад, вранці 16 березня 2022 року поряд із лікарнею прогриміли три вибухи. Одна з ракет влучила в будівлю неподалік "Охматдиту", співробітники казали, що через удари вібрувала половина лікарні.

Уламки ракети знайшли на балконі відділення хірургії новонароджених. За словами лікарів, від вибуху хиталися ліжка. Вибуховою хвилею вибило вікна у педіатричному відділенні, а у відділенні неврології пошкодило стелю. Багато уламків знайшли поряд із лікарнею, але тоді на території "Охматдиту" ніхто не постраждав.

10 жовтня 2022 року під час масованої атаки на Київ територія та корпуси "Охматдиту" під удар не потрапили. Але внаслідок прильоту ракети по центру столиці загинула лікар-гематолог Оксана Леонтьєва, яка їхала на роботу до лікарні.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація з wikipedia, дані з Facebook-сторінки "Охматдиту", Telegram-каналів Київської міської військової адміністрації, мера Віталія Кличка, президента Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака, заява та коментар міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.