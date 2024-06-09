ua en ru
Пн, 10 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Королева лицемірства". Єфросиніна нарвалася на хейт через прикраси від Cartier

Неділя 09 червня 2024 22:25
UA EN RU
"Королева лицемірства". Єфросиніна нарвалася на хейт через прикраси від Cartier Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Іванна Пашкевич

9 червня українська ведуча Маша Єфросиніна провела лекцію на столичному благодійному фестивалі "Кураж". Тема була присвячена жінкам, які чекають своїх чоловіків з війни. І все б нічого, якби не прикраси від люксового ювелірного бренду Cartier, які вона вирішила одягнути на захід. Уважні глядачі не могли не звернути на це увагу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Harley Quinn.

Деталі

Авторка Telegram-каналу розповіла, що була однією з присутніх на лекції Єфросиніної.

Каже, що взяла ручку і блокнот, щоб нічого не пропустити і все потім розповісти, однак швидко їх відклала.

"Мало того, що Маша не дала й слова вставити нікому, так ще й повністю виправдала свій статус королеви лицемірства, і прийшла на лекцію, з жінками, які чекають на чоловіків з війни, а не з Київського Бохо - у браслеті та каблучці від Cartier", - поділилася Harley Quinn.

"Лектори, на яких ви заслужили", - додала вона.

&quot;Королева лицемірства&quot;. Єфросиніна нарвалася на хейт через прикраси від Cartier&quot;Королева лицемірства&quot;. Єфросиніна нарвалася на хейт через прикраси від Cartier

Маша Єфросиніна у прикрасах від Cartier (фото: t.me/harley_with_love/1294)

Зазначається, що вартість лише одного браслету Cartier складає 7950 євро, а це сьогодні близько 346 779 гривень.

Тоді як каблучка коштує приблизно 2880 євро (125 625 гривень)

До слова, ведуча вже не вперше потрапляє в скандал через прикраси від люксового ювелірного бренду.

&quot;Королева лицемірства&quot;. Єфросиніна нарвалася на хейт через прикраси від Cartier

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Все почалося після того, як Єфросиніна під час інтерв’ю зі співачкою Анною Трінчер дорікнула їй за показ розкішного життя під час війни.

Після інтерв'ю за гостю почав заступатися навіть екс-чоловік виконавиці Олександр Волошин.

Він назвав Єфросиніну лицемірною, тому що вона намагалася "вколоти" Трінчер за дороге авто в той час, як сама прийшла на інтерв'ю в коштовних прикрасах.

До прикладу бізнесмен навів браслет ведучої від Cartier.

Нещодавно Єфросиніна та її чоловік вперше прокоментували чутки про розлучення.

Також ми писали про 6 українських зірок, чиї чоловіки воюють на фронті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маша Єфросиніна Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії
Літаків могло бути 2. ГУР розкрило нові подробиці атаки на Су-57 в Росії