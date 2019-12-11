В сериале "Слуга народа" вырезали шутку о Путине в первой же серии

В России, буквально через два дня после встречи Зеленского и Путина запустили трансляцию сериала "Слуга народа". 11 декабря на телеканале ТНТ показали первую серию первого сезона сериала и как сообщает "Русская служба БИ-би-си", из первого эпизода вырезали шутку о Путине.

В первой серии главный герой Голобородько, которого выбрали президентом Украины, ходит по магазинам, чтобы выбрать себе костюм и часы. Помощник новоизбранного президента рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, причем помощник произносит марку как "хубло". На что Голобородько переспрашивает: "Путин – хубло?"

Именно этот момент был вырезан из первой серии и как утверждает "Би-би-си", склейка была очень заметна.

А вот пользователи в социальных сетях отмечают, что диалог вырезали не сразу. Зрители на Дальнем Востоке, которые успели посмотреть первые три серии сериала "Слуга народа" ранее из-за разницы во времени, сообщили, что цензуры еще не было, а вот жителям Москвы показали уже без шутки о Путине.

Сериал "Слуга народа"