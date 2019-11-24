ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта

STYLERПерсоны    24.11.2019 - 08:19
Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта
Сергей Бабкин (Фото: instagram.com/babkin_official)

Певец с семьей добирался автомобилем, так как аэропорт в Одессе закрыли

Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной и маленьким сыночком Елисеем чуть не попали в автомобильную аварию, возвращаясь из Одессы после концерта. Супруга известного музыканта отделалась только ушибом.

Как рассказала Снежана в своем Instagram, в тот момент она отстегнула ремень безопасности, чтобы сцедиться.

"Упала на пол, поломала молокоотсос, ударилась сильно", - написала мама троих детей.

Также Бабкина отметила, что путешествие в Одессу стало для нее полным сюрпризов, но в отношении Южной Пальмиры приключения - обязательный атрибут.

Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта

Снежана и Сергей Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Состояние такое, будто несколько суток без сна тягали мешки с картошкой. Выступление в Одессе. Группа едет на поезде, мы, одним днем, на самолете, потому как молочного банка для Елисейчика хватит только на день и 2 ночи. Я думала, прилетим быстро в Одессу и как поспим до вечера. Но, прилетев в Киев, узнали, что аэропорт в Одессе закрыт на сутки. Пришлось ехать на машине", - начала она рассказ.

После того, как Бабкин с группой отыграл концерт, уже утром выяснилось, что аэропорт так и не открыли, хотя уже прошло двое суток. Выручил организатор, который нашел для них автомобиль.

"Водитель попался медленный, рассеянный, с супер резким торможением (когда внутри все сжимается). Чуть не попали в аварию", - написала Снежана.

Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта

Снежана и Сергей Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Также супруга музыканта эмоционально добавила: "Сижу в аэропорту в Киеве и думаю - Это что ж за пипец! А как там ваш выходной?"

Пользователи сети поддерживают семью Бабкиных и возмущаются манерой езды водителя с пассажирами с маленьким ребенком.

  • Да уж, приключения еще те... Но, хорошо все-таки, что всё обошлось более-менее благополучно;
  • Держитесь! Морально мы с вами!
  • Ангела хранителя вам в дорогу;
  • А мы переждали этот одесский капец в глубинке Одесской области. Вернулись домой - а тут судно перевернулось, самолет слетел с полосы... Куча "новостей"...
  • Скорее вам добраться домой, больше без таких вот приключений! Отдыхайте, набирайтесь сил!
  • Ну блин... Сожалею, но теперь точно никто не будет отстегиваться... Пусть вас Всевышний бережет, и главное - все живы и здоровы!
  • Ох, сочувствую. Непростая она - гастрольная жизнь...
  • Храни вас Господь!
  • Кошмар какой-то! Дай Бог, это самое последнее неприятное приключения! А таких водителей "убивала" бы...

Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта

Скрин комментариев

Масштабное ДТП с Porsche устроила пьяная 19-летняя киевлянка: всплыли новые детали Возле Верховной рады произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
Новости Украины ДТПСергей Бабкинновости шоу-бизнесаСнежана Бабкина
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь