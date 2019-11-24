Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта

Сергей Бабкин (Фото: instagram.com/babkin_official)

Певец с семьей добирался автомобилем, так как аэропорт в Одессе закрыли

Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной и маленьким сыночком Елисеем чуть не попали в автомобильную аварию, возвращаясь из Одессы после концерта. Супруга известного музыканта отделалась только ушибом.

Как рассказала Снежана в своем Instagram, в тот момент она отстегнула ремень безопасности, чтобы сцедиться.

"Упала на пол, поломала молокоотсос, ударилась сильно", - написала мама троих детей.

Также Бабкина отметила, что путешествие в Одессу стало для нее полным сюрпризов, но в отношении Южной Пальмиры приключения - обязательный атрибут.

Снежана и Сергей Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Состояние такое, будто несколько суток без сна тягали мешки с картошкой. Выступление в Одессе. Группа едет на поезде, мы, одним днем, на самолете, потому как молочного банка для Елисейчика хватит только на день и 2 ночи. Я думала, прилетим быстро в Одессу и как поспим до вечера. Но, прилетев в Киев, узнали, что аэропорт в Одессе закрыт на сутки. Пришлось ехать на машине", - начала она рассказ.

После того, как Бабкин с группой отыграл концерт, уже утром выяснилось, что аэропорт так и не открыли, хотя уже прошло двое суток. Выручил организатор, который нашел для них автомобиль.

"Водитель попался медленный, рассеянный, с супер резким торможением (когда внутри все сжимается). Чуть не попали в аварию", - написала Снежана.

Снежана и Сергей Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Также супруга музыканта эмоционально добавила: "Сижу в аэропорту в Киеве и думаю - Это что ж за пипец! А как там ваш выходной?"

Пользователи сети поддерживают семью Бабкиных и возмущаются манерой езды водителя с пассажирами с маленьким ребенком.

Да уж, приключения еще те... Но, хорошо все-таки, что всё обошлось более-менее благополучно;

Держитесь! Морально мы с вами!

Ангела хранителя вам в дорогу;

А мы переждали этот одесский капец в глубинке Одесской области. Вернулись домой - а тут судно перевернулось, самолет слетел с полосы... Куча "новостей"...

Скорее вам добраться домой, больше без таких вот приключений! Отдыхайте, набирайтесь сил!

Ну блин... Сожалею, но теперь точно никто не будет отстегиваться... Пусть вас Всевышний бережет, и главное - все живы и здоровы!

Ох, сочувствую. Непростая она - гастрольная жизнь...

Храни вас Господь!

Кошмар какой-то! Дай Бог, это самое последнее неприятное приключения! А таких водителей "убивала" бы...

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