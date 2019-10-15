Нас спас полтергейст: Сергей Бабкин рассказал невероятное о своем браке

Сергей Бабкин с женой Снежаной (Коллаж РБК-Украина)

Сергей Бабкин рассказал невероятную историю о том, кто спас его брак

Сергей Бабкин, известный украинский музыкант, признался, что чуть не развелся со своей супругой Снежаной, которая подарила ему троих детей. В передаче "Слава +" на Люкс ФМ он рассказал о сильном кризисе, который настиг его брак и отметил, что ситуацию спас полтергейст.

Бабкин сообщил, что в его доме живет загадочный "хозяин", который неоднократно вмешивался в различные критические ситуации. И за 12 лет совместной жизни со Снежаной у них был только один серьезный конфликт, который чуть не привел к разводу.

"Это было на третьем году жизни и произошла очень неприятная история. Мы чуть не разошлись. Земля начала трескаться под ногами, и я думал, что все, конец. Я очень сильно напортачил. И мы были на чемоданах, Снежа собирала вещи, чтобы уезжать", - признался музыкант.

Сергей Бабкин с женой Снежаной и детьми

Он рассказал, что сорвался и ушел в загул, начал много пить. До знакомства с будущей женой у Бабкина были серьезные проблемы с алкоголем, но он смог ради любимой завязать с пагубной привычкой.

"Я сорвался и вел себя скверно. Какой-то фестиваль был…и пошло-поехало. Рвануло на старых дрожжах", - добавил Бабкин.

Он отметил, что от фатальной ошибки их брак спас полтергейст, который остановил Снежану от того, чтобы уйти от мужа.

"Снежана злилась и уходя слышала, что в ванной бежит вода, а я, когда ухожу, все краны перекрываю. Она зашла во всей этой ерунде, когда все это случилось, увидела полную ванную воды, которая уже вытекает за края. Она раз, а краны закрыты, начинает эту воду быстренько собирать, платьями, потому что вода льется на пол…и чувствует, что кто-то стоит в такой же позе и дышит возле нее и говорит: "Что вы? Что вы делаете?". Она села на чемоданы и успокоилась", - рассказал Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин о своем браке со Снежаной (Видео: YouTube/Люкс ФМ)