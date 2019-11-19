Водителей накажут за перевозку детей без автокресла: названа сумма штрафов

Водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла (коллаж: РБК-Украина)

В Украине вступил в действие закон о наказании за перевозку детей без автокресла

В Украине 19 ноября вступил в силу законопроект № 1150 об административной ответственности за перевозку детей без автокресел. При этом наказывать будут не только нерадивых родителей, но и службы такси, которые возьмутся везти юных пассажиров. Какая будет сумма штрафа, до какого возраста нужно использовать автокресла, и как быть с перевозками в такси - в материале Styler.

Новое постановление, которое 29 октября поддержали народные депутаты 332 голосами, вступило в силу 19 ноября. Статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнили двумя частями о первом и повторном нарушении закона.

Сколько придется заплатить за нарушение

Теперь за первое такое нарушение полагается штраф в 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). А за второе - водитель заплатит уже 850 грн.

Водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла (фото: pixnio.com)

Стоит отметить, что согласно законопроекту, дети до 12 лет (или до 145 см ростом) должны перевозится в специальных автокреслах. При этом существует пять возрастных категорий кресел, стоимость которых варьируется от 2 до 7 тысяч гривен.

Как быть с таксистами

Штраф должен платить водитель, который взялся перевозить ребенка без специального устройства.

Как рассказали Styler в популярной службе такси, перевозчик не будет нести ответственность за нарушение ПДД. А финансовая ответственность ляжет лишь на водителя такси, который взялся перевозить детей с нарушениями.

Согласно же правилам компании, водитель, приехавший на вызов, обязан отказаться брать таких пассажиров.

Также нам рассказали, что в компании рассматривается вариант дополнительной услуги "водитель с автокреслом", которая будет стоить дороже обычной пассажироперевозки.

Пока же у родителей, которым нужно срочно ехать с детьми, есть два варианта: купить автокресло и брать его с собой или указывать при поиске автомобиля комментарий: "нужно автокресло" (а таких авто, к сожалению, пока единицы).