Сергій Бабкін з дружиною та сином ледь не потрапив у аварію після концерту

Сергій Бабкін (Фото: instagram.com/babkin_official)

Співак з родиною добирався автомобілем, бо аеропорт в Одесі закрили

Сергій Бабкін разом з дружиною Сніжаною та маленьким синочком Єлисеєм ледь не потрапили в автомобільну аварію, повертаючись з Одеси після концерту. Дружина відомого музиканта відбулася тільки забоєм.

Як розповіла Сніжана в своєму Instagram, в той момент вона відстебнула ремінь безпеки, щоб зцідити.

"Впала на підлогу, поламала молоковідсмоктувач, сильно вдарилася", - написала мама трьох дітей.

Також Бабкіна зазначила, що подорож до Одеси стала для неї повним сюрпризів, але стосовно Південної Пальміри пригоди - обов'язковий атрибут.

Сніжана та Сергій Бабкіни (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Стан такий, ніби кілька діб без сну тягали мішки з картоплею. Виступ в Одесі. Група їде потягом, ми, одним днем, літаком, адже молочного банку для Єлисейчика вистачить тільки на день і 2 ночі. Я ж думала, прилетимо швидко в Одесу і як поспимо до вечора. Але, прилетівши до Києва, дізналися, що аеропорт в Одесі закритий на добу. Довелося їхати машиною", - почала вона розповідь.

Після того, як Бабкін з групою відіграв концерт, вже вранці з'ясувалося, що аеропорт так і не відкрили, хоча вже минуло дві доби. Виручив організатор, який знайшов для них автомобіль.

"Водій попався повільний, розсіяний, із супер різким гальмуванням (коли всередині все стискається). Ледь не потрапили в аварію", - написала Сніжана.

Сніжана і Сергій Бабкіни (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Також дружина музиканта емоційно додала: "Сиджу в аеропорті в Києві та думаю - Це що ж за пипєць! А як там ваш вихідний?"

Користувачі мережі підтримують сім'ю Бабкіних та обурюються манерою їзди водія з пасажирами з маленькою дитиною.

Отож, пригоди ще ті... Але, добре все-таки, що все обійшлося більш-менш щасливо;

Тримайтеся! Морально ми з вами!

Ангела охоронця вам в дорогу;

А ми перечекали цей одеський капець в глибинці Одеської області. Повернулися додому - а тут судно перекинулося, літак злетів зі смуги... Купа "новин"...

Швидше дістатися додому, більше без таких ось пригод! Відпочивайте, набирайтеся сил!

Ну блін... Співчуваю, але тепер точно ніхто не буде відстібатися... Нехай вас Всевишній береже, і головне - всі живі та здорові!

Ох, співчуваю. Непросте воно - гастрольне життя...

Бережи вас Господь!

Жах якийсь! Дай Бог, це сама остання неприємна пригода! А таких водіїв "вбивала" б...

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