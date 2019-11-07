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Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала фото з чоловіком

STYLERЖиття    07.11.2019 - 09:44
Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала фото з чоловіком
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

На сторінці Анастасії Заворотнюк з'явився новий пост

На сторінці Анастасії Заворотнюк, яка зараз веде боротьбу з раком, з'явилася інформація і фотографія артистки з чоловіком. Інформація стосується виступу Петра Чернишова з відомою фігуристкою Тетяною Навкою.

Варто відзначити, що фігуристка Тетяна Навка проявила ініціативу виділити гроші для Заворотнюк на зібрані кошти від шоу "Аленький цветочек". При цьому просто гроші ніхто не збирає.

Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала фото з чоловіком

Скріншот поста

Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала фото з чоловіком

Анастасія Заворотнюк з чоловіком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Рідні Анастасії Заворотнюк відзначили, що зібрати кошти на лікування актриси - це власна ініціатива фігуристки.

"Хочемо спростувати інформацію, що з'явилася в пресі інформацію про оголошений грошовий збір на користь Анастасії та особливо підкреслити, що ініціатива Тетяни носить виключно дружній характер і стосується лише проданих квитків на її шоу", – йдеться в повідомленні.

Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала фото з чоловіком

Заворотнюк перервала тривале мовчання і показала фото з чоловіком

Скріншоти з Instagram

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в одній з приватних клінік під Москвою. У актриси є всі шанси щоб повернуться до нормального життя.

Артистка перенесла дві складні операції на головному мозку і медичні тести показали, що у неї залишився великий запас життєвих сил. Близькі Заворотнюк розповіли, що вона зараз знаходиться повністю в адекватному стані.

Актриса спілкується з близькими, і вона рішуче налаштована на те, щоб скоріше одужати.

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Новини України актрисаАнастасия Заворотнюк
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