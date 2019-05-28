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Попала в больницу: Ада Роговцева всерьез напугала украинцев

STYLERПерсоны    28.05.2019 - 17:24
Попала в больницу: Ада Роговцева всерьез напугала украинцев
Фото: коллаж РБК-Украина

Ада Роговцева чувствует себя хорошо, заверила врач Ольга Голубовская

Ада Роговцева попала в больницу, но здоровью легендарной украинской актрисе театра и кино ничего не угрожает. Об этом сообщила заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская на своей Facebook-странице.

Также медик призвала украинцев не волноваться в связи с информацией о нахождении Героя Украины в лечебном заведении.

Она опубликовала фото вместе с Роговцевой, однако позже удалила пост в сети.

Попала в больницу: Ада Роговцева всерьез напугала украинцев Ада Роговцева и Ольга Голубовская (фото: скрин)

Другой информации о состоянии здоровья знаменитой 81-летней актрисы, которая входит в перечень самых известных женщин древней и современной Украины, она не предоставила.

Нужно сказать, что украинцев не на шутку взволновало это сообщение. Огромное количество пользователей сети пишут теплые слова поддержки и желают Роговцевой крепчайшего козацкого здоровья.

Попала в больницу: Ада Роговцева всерьез напугала украинцев

Ада Роговцева и Ольга Голубовская (фото: скрин)

  • Дай Боже здоровья!
  • Ада Николаевна, обязательно выздоравливайте. Долгих лет жизни вам желаю!
  • Скорейшего выздоровления вам, пани Ада, долгих лет жизни и Божьего благословения!
  • Дорогая наша патриотка Украины, выздоровления вам, активной творческой жизни. Мы вас очень любим и ваше творчество!
  • Здоровья и крепости духа! Очень люблю эту замечательную актрису.
  • Дай Бог вам здоровья и скорее выздоравливайте! Вы наша гордость, талантливая актриса, настоящая украинка, которая искренне и верно любит свою землю, несмотря на возраст ездила и поддерживала наших детей на фронте и за это й уважение и благодарность. Очень надеюсь, что еще вас увидим на новых спектаклях, в новых украинских фильмах;
  • Ви сильная, все будет хорошо, не здавайтесь и поправляйтесь, долгих лет жизни, божьего благословення!
  • Выздоравливайте скорее, вы очень нужны и важны для всех нас...
  • Настоящая патриотка, умнейшая женщина, превосходная актриса! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
  • Просим Бога о ее исцелении. Невероятный человек. Здоровья и счастья ей!
  • Надеюсь на скорое выздоровление!... Была не единожды на ваших премьерных спектаклях, и на обычных - вы гениалны и непревзойденны в своем искусстве!

Отметим, что в 2016 году Ада Роговцева подхватила воспаление легких, а врачи в Днепре подняли ее на ноги буквально за пять дней.

Напомним, ранее легендарная актриса Ада Роговцева рассказала, почему поддерживает военных на Донбассе и продолжает ездить в зону АТО. 

Как ранее писал Styler, Ада Роговцева высказалась по поводу гастролей украинских звезд в РФ.

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