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У родині Софії Ротару сталася НП: всі подробиці (фото)

STYLERПерсони    05.06.2019 - 17:45
У родині Софії Ротару сталася НП: всі подробиці (фото)
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Племінниця Ротару травмувалася під час подорожі

Племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила у серйозні неприємності під час подорожі до Барселони. Про це дівчина написала на своїй Instagram-сторінці.

Дизайнер і співачка, справжнє ім'я якої Софія Хлябич впала і зламала обидві руки.

У родині Софії Ротару сталася НП: всі подробиці (фото)

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Соня опублікувала знімки в соцмережі, на яких видно, що на на одну руку накладено гіпс, а іншу - підтримує спеціальна пов'язка.

"Під час подорожі до Барселони, зі мною сталася дуже прикра пригода. Я впала і пошкодила обидві руки. Дуже шкода, але маю надію на швидке одужання і зняття гіпсу! Дякую всім за підтримку!" - написала дівчина.

У родині Софії Ротару сталася НП: всі подробиці (фото)

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Користувачі мережі підтримали дівчину в коментарях і побажали їй якнайшвидшого одужання.

  • Одужуй скоріше, і дивись там під ноги дивись!
  • Сонічка! Швидше видужуй, красуня! Все буде добре!
  • Бережи себе! Все буде добре!
  • Давай видужуй.

У родині Софії Ротару сталася НП: всі подробиці (фото)

Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (скрін: instagram.com/sonyakayofficial)

  • Давай видужуй! Бо хто ще буде давати нам такі шикарні концерти.
  • Соня, ти навіть в гіпсі виглядаєш на фото прекрасно, не втрачаючи своєї жіночності і краси. Швидше видужуй.
  • Кошмар... Головне - це настрій! Бажаю оптимізму і якнайшвидшого одужання!
  • Як так? Скорішого одужання, і чекаємо на тебе на сцені. Ти нам усім дуже потрібна.

До слова, нещодавно легендарну співачку 71-річну Софію Ротару не впізнали на фото, на якому вона позує біля червоної телефонної будки в Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальний російський шоумен і продюсер Барі Алібасов потрапив до лікарні у важкому стані.

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