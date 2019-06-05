У родині Софії Ротару сталася НП: всі подробиці (фото)

Племінниця Ротару травмувалася під час подорожі
Племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила у серйозні неприємності під час подорожі до Барселони. Про це дівчина написала на своїй Instagram-сторінці.
Дизайнер і співачка, справжнє ім'я якої Софія Хлябич впала і зламала обидві руки.
Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Соня опублікувала знімки в соцмережі, на яких видно, що на на одну руку накладено гіпс, а іншу - підтримує спеціальна пов'язка.
"Під час подорожі до Барселони, зі мною сталася дуже прикра пригода. Я впала і пошкодила обидві руки. Дуже шкода, але маю надію на швидке одужання і зняття гіпсу! Дякую всім за підтримку!" - написала дівчина.
Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Користувачі мережі підтримали дівчину в коментарях і побажали їй якнайшвидшого одужання.
Племінниця Софії Ротару Sonya Kay зламала обидві руки (скрін: instagram.com/sonyakayofficial)
До слова, нещодавно легендарну співачку 71-річну Софію Ротару не впізнали на фото, на якому вона позує біля червоної телефонної будки в Лондоні.
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