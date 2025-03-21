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Селена Гомес ледь не зірвала заручини з Бенні Бланко: "Найстрашніший тиждень"

П'ятниця 21 березня 2025 14:13
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Селена Гомес ледь не зірвала заручини з Бенні Бланко: "Найстрашніший тиждень" Селена Гомес та Бенні Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Бенні Бланко зізнався, що його наречена Селена Гомес була не в найкращому настрої напередодні його пропозиції. Співачка ледь не зірвала романтичні плани коханого.

Про те, як відома артистка отримала пропозицію руки та серця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Tonight Show.

У грудні минулого року стало відомо, що Селена Гомес виходить заміж. Через рік після зустрічань вони з коханим оголосили про заручини. На кількох спільних фото було видно каблучку з великим діамантом.

Бланко зробив пропозицію під час романтичного пікніка, доповнивши атмосферу стравами з улюбленого закладу нареченої - Taco Bell.

Селена Гомес ледь не зірвала заручини з Бенні Бланко: &quot;Найстрашніший тиждень&quot;Селена Гомес виходить заміж (фото: instagram.com/selenagomez)

Для Гомес освідчення було повною несподіванкою. Ба більше, того дня вона перебувала в не найкращому гуморі, тож не хотіла йти на заплановану зустріч з коханим.

"Ми повинні були зробити багато промо для альбому. Я прокинулася і була дуже збентежена тим, що відбувається, куди ми їдемо, тому що це було дуже далеко. Я була трохи роздратована, втомлена. Я сказала, що після знімань піду потусуюсь з друзями. А він: "Гаразд, звісно. Побачимось, коли ти приїдеш", - зізналася артистка.

Селена Гомес ледь не зірвала заручини з Бенні Бланко: &quot;Найстрашніший тиждень&quot;Селена та Бенні (скриншот)

За словами Бланко, тоді Селена відмовлялася йти на зустріч, посилаючись на стан здоров'я.

"Перш за все, заручини з кимось - це найдивніша річ у світі. Це момент, коли ти збираєшся сказати комусь, що проведеш із ним усе життя, а вони такі: "Покажи, наскільки добре ти можеш брехати мені". Це найважче... Вона просто засмутилася через мене, тому що напередодні я погано брехав", - жартуючи пригадав музикант.

Селена Гомес ледь не зірвала заручини з Бенні Бланко: &quot;Найстрашніший тиждень&quot;Бенні Бланко та Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Приготування до визначного моменту були непростими для Бланко. Він тиждень ховав обручку вдома, хвилюючись, щоб її не знайшли.

"Вона була в коробці, і я сховав її в сумці, в яку, як я думав, ніхто не залізе. Це був найстрашніший тиждень у моєму житті".

А от щодо весілля, то пара поки що не поспішає влаштовувати свято. Наразі вони зосереджені на власних та спільних проєктах.

Нагадаємо, Селена та Бенні познайомилися у 2019 році, коли разом працювали над піснею виконавиці. Бланко також колись допомагав створювати пісні її екскоханому, співаку Джастіну Біберу. З часом робота перетворилася у кохання, але про свої стосунки знаменитості наважилися розповісти лише у 2023-му.

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