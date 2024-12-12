Селена Гомес оголосила про заручини з коханим

Селена Гомес виходить заміж

32-річна знаменитість оприлюднила серію романтичних кадрів, де постала з розкішною діамантовою каблучкою в обіймах бойфренда - 36-річного продюсера Бенні Бланко. У підписі до фото Селена не стала приховувати радісних емоцій: "Назавжди починається зараз", - написала вона.

Селена Гомес виходить заміж (фото: instagram.com/selenagomez)

Можна зрозуміти, що чоловік освідчився артистці під час пікніка у парку. У коментарях колеги і фани вітають пару з важливим рішенням. У числі тих, хто вже привітав селебриті, - Дженніфер Еністон, Карді Бі та інші представники світового шоубізу.

Сам же Бенні у коментарях зазначив: "Гей, зачекайте! Це моя дружина!".

Селена Гомес виходить заміж (фото: instagram.com/selenagomez) Селена Гомес виходить заміж (фото: instagram.com/selenagomez)

Що відомо про стосунки Селени Гомес і її обранця

Вони знайомі з 2019 року, і їхнє знайомство сталося під час спільної роботи над піснею виконавиці. Але свої романтичні стосунки знаменитості підтвердили лише у 2023 році.

Чутки про заручини з'явилися ще у серпні, адже тоді Селена оприлюднила знімок, на якому позувала перед дзеркалом, а на безіменному пальці вона розмістила два сердечка у вигляді емоджі. Поруч із нею позував Бланко, але він не дивився в камеру, і через це підписники припустили, що таким чином закохані натякнули на можливе одруження.

Селена Гомес виходить заміж (фото: instagram.com/selenagomez)

У минулому, коли співачка лише оголосила про стосунки з Бланко, деякі з фанів неоднозначно на це відреагували, адже чоловік раніше працював та дружив із колишнім Гомес - артистом Джастіном Бібером. Проте Селена тоді стала на захист коханого та підтвердила свій рішучий намір бути разом із ним. Вона писала про те, що він для неї став найкращим, що коли-небудь з нею траплялося:

"Він все одно кращий за будь-кого, з ким я коли-небудь була, це факт", - підкреслювала селебриті.

Оточення пари також підтримало їхні стосунки.

"Їхні друзі, сім'я та близькі з обох сторін підтримують це і раді бачити їх разом. На їхню думку, між ними можуть бути дивовижні та тривалі стосунки. Бенні вважає Селену неймовірно геніальною. Він вважає її надзвичайно талановитою, щирою, милою і розумною", - казав інсайдер.

Селена Гомес і її коханий Бенні Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)

Окрім того, Бенні і Селена у минулому заявляли про своє бажання стати батьками. Бланко казав про те, що це одна з основних його цілей у житті, підкреслюючи, що він дуже любить дітей.

Сама ж співачка також висловлювалася про перспективу власного материнства. Вона зізнавалася, що не може виносити дитину через проблеми зі здоров'ям, проте розглядає для себе варіант сурогатного материнства або ж усиновлення.