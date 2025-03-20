Демі Мур показала 70-річного Брюса Вілліса в оточені доньок: зворушливі фото

У середу, 19 березня, відомий голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на деменцію , відзначив 70-річчя. На честь свята його колишня дружина та мама трьох спільних доньок Демі Мур зворушила фанів сімейними кадрами зі святкування.

Детальніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Не секрет, що після розлучення у 2000 році, Демі Мур та Брюс Вілліс, які мають спільних доньок Румер, Скаут і Таллулу, зберегли дружні стосунки.

Так, акторка продовжує підтримувати зв'язок із колишнім чоловіком та його дружиною Еммою Хемінг. В останні роки вона також залишається важливою частиною родини, беручи участь в догляді за хворим батьком своїх доньок.

У день народження Брюса родина вкотре зібралася разом і весело проводила час, аби потішити іменинника.

Брюс Вілліс з доньками та Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Відповідні кадри, на яких Вілліс щасливо обіймається з рідними розчулили мережу:

"Дозвольте мені сказати, як щиро захоплює той зв'язок, який ви побудували після того, як розпався ваш шлюб? Це все говорить про те, які ви хороші та приземлені люди, і що сім'я завжди буде на першому місці, незважаючи ні на що".

"Я дуже захоплююся вами, Демі. Яка ви співчутлива і чуйна людина. Стосунки всієї родини прекрасні. Єдність - це все".

"Ваша сім'я - це справжнє натхнення. Співчуття, доброта і безумовна любов".

"Любов, турбота та душевність вашої великої родини, яку об'єднує Брюс, - це урок і подарунок для нас".

"Любов, яку ви всі маєте до Брюса, така прекрасна. Ви є втіленням того, якою має бути сім'я. Ви сповнені любові, і це видно".

Брюс Вілліс в обіймах доньки Таллули (фото: instagram.com/demimoore)

Потішила своєю присутністю й онучка, яку Брюсові подарувала дочка Румер у квітні 2023-го.

Брюс Вілліс з онукою (фото: instagram.com/demimoore)

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

У 2022 році Брюс повідомив про завершення своєї акторської кар’єри після того, як лікарі діагностували у нього афазію - порушення мовлення, викликане ураженням мовного центру мозку. Згодом родина уточнила, що цей стан є наслідком лобово-скроневої деменції.

У 2023 році його дружина Емма Хемінг розповіла про погіршення самопочуття Вілліса. У нього поступово почали зникати пам’ять та помітно погіршилися логічне мислення й сприйняття реальності.

Нагадаємо, Брюс одружений з моделлю Еммою з 2009 року. У пари є дві спільні доньки - Мейбл та Евелін.

Брюс Вілліс з молодшою донькою (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Вам також буде цікаво: