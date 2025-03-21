Селена Гомес едва не сорвала помолвку с Бенни Бланко: "Самая страшная неделя"

Бенни Бланко признался, что его невеста Селена Гомес была не в лучшем настроении накануне его предложения. Певица едва не сорвала романтические планы возлюбленного.

О том, как известная артистка получила предложение руки и сердца, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Tonight Show.

В декабре прошлого года стало известно, что Селена Гомес выходит замуж. Через год встречаний они с возлюбленным объявили о помолвке. На нескольких их общих фото было видно кольцо с крупным бриллиантом.

Бланко сделал предложение во время романтического пикника, дополнив атмосферу блюдами из любимого заведения невесты - Taco Bell.

Селена Гомес выходит замуж (фото: instagram.com/selenagomez)

Для Гомес предложение руки и сердца было полной неожиданностью. Более того, в тот день она находилась в не лучшем настроении, поэтому не хотела идти на запланированную встречу с любимым.

"Мы должны были сделать много промо для альбома. Я проснулась и была очень смущена тем, что происходит, куда мы едем, потому что это было очень далеко. Я была немного раздражена, уставшая. Я сказала, что после съемок пойду потусуюсь с друзьями. А он: "Ладно, конечно. Увидимся, когда ты приедешь", - призналась артистка.

Селена и Бенни (скриншот)

По словам Бланко, тогда Селена отказывалась прийти на встречу, ссылаясь на состояние здоровья.

"Прежде всего, помолвка с кем-то - это самая странная вещь в мире. Это момент, когда ты собираешься сказать кому-то, что проведешь с ним всю жизнь, а они такие: "Покажи, насколько хорошо ты можешь врать мне". Это самое трудное... Она просто расстроилась из-за меня, потому что накануне я плохо врал", - шутя вспомнил музыкант.

Бенни Бланко и Селена Гомес (фото: instagram.com/selenagomez)

Приготовления к знаменательному моменту были непростыми для Бланко. Он неделю прятал обручальное кольцо дома, волнуясь, чтобы его не нашли.

"Оно было в коробке, и я спрятал его в сумке, в которую, как я думал, никто не залезет. Это была самая страшная неделя в моей жизни".

А вот насчет свадьбы, то пара пока не спешит устраивать праздник. Сейчас они сосредоточены на собственных и совместных проектах.

Напомним, Селена и Бенни познакомились в 2019 году, когда вместе работали над песней исполнительницы. Бланко также когда-то помогал создавать песни ее экс-возлюбленному, певцу Джастину Биберу. Со временем работа превратилась в любовь, но о своих отношениях знаменитости решились рассказать только в 2023-м.

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