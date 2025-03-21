Від міні до витончених суконь: як екс-"Spice Girls" Джері Галлівелл повторює стиль Кейт Міддлтон
Колись Джеррі Голлівелл, відома як зухвала "перчинка" зі Spice Girls, епатувала публіку відвертими образами та яскравими виходами. Однак останніми роками її стиль зазнав кардинальних змін - тепер вона віддає перевагу елегантним силуетам, стриманим кольорам і класичним фасонам. Ба більше, багато її образів нагадують гардероб принцеси Уельської Кейт Міддлтон.
Чи це випадковий збіг, чи свідомий вибір? РБК-Україна (проект Styler) пропонує розібратися, як саме екс-зірка поп-гурту повторює стиль майбутньої королеви.
Так, 11 березня цього року, на службі до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві Джеррі Голлівелл обрала елегантну білу сукню від Jenny Packham з контрастним чорним оздобленням.
Декоративна окантовка на талії та комірі одразу викликала асоціації з образом принцеси Уельської, яка у 2024 році з'явилася в подібній сукні цього ж бренду на параді Trooping the Colour. Джері Галлівелл копіює стиль Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)
Під час Каннського кінофестивалю 2023 року Джеррі з'явилася в розкішній асиметричній сукні на одне плече з весільної колекції Erdem.
Цей вихід також нагадав про ефектний образ Кейт, яка раніше того ж року на церемонії BAFTA зачаровувала у схожій сукні від Alexander McQueen.Джері Галлівелл і Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)
У 2022-му, на День АНЗАК, принцеса Уельська завершила свій образ елегантним твідовим капелюшком-обідком із чорним бантом від Jane Taylor.
Цікаво, що через кілька років на Дні Співдружності Джеррі Голлівелл з’явилася у тому ж самому головному уборі, що лише підкреслило її схильність до витонченого стилю, схожого на образи Кейт Міддлтон.Джері Галлівелл копіює стиль Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)
У 2025-му колишня учасниця "Spice Girls" виступила з промовою на заході Harper's Bazaar International Women's Day, обравши для цього стильний білий брючний костюм від Saint Laurent.
Її елегантний монохромний образ чудово вписався в концепцію вишуканого кежуалу - стилю, який є візитівкою Кейт Міддлтон.
Принцеса Уельська також неодноразово зверталася до подібного рішення, зокрема у 2022 році, коли вона вразила публіку білим костюмом Alexander McQueen під час Ігор Співдружності в Бірмінгемі.Джері Галлівелл і Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)
Що відомо про Джері Галлівелл
Джері Галлівелл (справжнє ім'я - Джеральдін Естель Горнер) - британська співачка, авторка пісень і дитяча письменниця.
Стала популярною у середині 1990-х років як учасниця знаменитого поп-гурту "Spice Girls". "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)
"Руда перчинка" зробила найуспішнішу сольну кар'єру з усіх учасниць гурту, була чотири рази номінована на BRIT Awards, випустила чотири сингли, які сягнули першого місця в британських хіт-парадах, а сумарні продажі її альбомів перевищують чотири мільйони копій. "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)
Останній раз гурт "Spice Girls" виступав у повному складі під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2012 року, де вони виконали дві пісні - "Wannabe" та "Spice Up Your Life". "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)
У 2019 році дівчата знову об'єдналися для концертного туру, але Вікторія Бекхем не змогла приєднатися до них.Учасниці гурту "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)
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