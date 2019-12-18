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Счастье для студентов: правительство подготовило приятный сюрприз

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 18:37
Счастье для студентов: правительство подготовило приятный сюрприз
Электронные студенческие билеты появятся в приложении "Дія" (фото: коллаж РБК-Украина)

Электронные студенческие билеты позволят хранить всю информацию в смартфоне

Электронные студенческие билеты будут доступны в тестовом режиме уже в следующем году. Кроме того, правительство также внедряет электронные ученические билеты. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук.

Электронные документы будут доступны в мобильном приложении "Дія", которое начало работать с 16 декабря 2019 года. Электронные студенческие и ученические билеты будут на ровне с нынешними документами гарантировать права и льготы, на которые имеют право студенты и ученики.

При этом бумажные документы также продолжают действовать на территории Украины.

Электронные билеты будут содержать уникальный QR-код. Проверка документов будет осуществляться с помощью технических средств. При этом студентам и ученикам не нужно будет предъявлять документы, которые подтверждают их личность.

Напомним, что в мобильном приложении "Дія" водители также могут воспользоваться электронными водительскими правами и техпаспортом. При этом все сведения о водителе и его фото должны быть в цифровой базе МВД.

Патрульная полиция сможет проверить подлинность прав, считав QR-код. Если же по какой-то причине такой возможности во время проверки не будет, то сотрудник полиции сможет позвонить на базу и проверить документы водителя.

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