Правительство вводит электронные ученические и студенческие билеты

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Электронные студенческие билеты будут доступны в приложении "Дія"

Кабинет министров Украины принял решение о введении электронных ученических и студенческих билетов в следующем учебном году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, в 2020-2021 году будут введены электронные ученические и студенческие билеты.

"Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение "Дія", который уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили приложение "Дія" c водительскими правами в смартфоне. В частности, на этой неделе стартовал период бета-тестирования мобильного приложения, на сегодня количество зарегистрированных составляет более 58 тыс. человек.

Кроме того, по словам главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, в Кабинете министров Украины обсуждают идею внедрения электронного паспорта - ID-карты в смартфоне. С таким сервисом украинцы смогут заказать электронный паспорт, который будет доступен в смартфоне через несколько минут.