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Щастя для студентів: уряд підготував приємний сюрприз

STYLERЖиття    18.12.2019 - 18:37
Щастя для студентів: уряд підготував приємний сюрприз
Електронні студентські квитки з'являться в додатку "Дія" (фото: колаж РБК-Україна)

Електронні студентські квитки дозволять зберігати всю інформацію в смартфоні

Електронні студентські квитки будуть доступні в тестовому режимі вже в наступному році. Крім того, уряд також запроваджує електронні учнівські квитки. Про це повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Електронні документи будуть доступні в мобільному додатку "Дія", яке почало працювати з 16 грудня 2019 року. Електронні студентські та учнівські квитки будуть на рівні з нинішніми документами гарантувати права та пільги, на які мають право студенти та учні.

При цьому паперові документи також продовжують діяти на території України.

Електронні квитки будуть містити унікальний QR-код. Перевірка документів буде здійснюватись за допомогою технічних засобів. При цьому студентам і учням не потрібно буде пред'являти документи, які підтверджують їх особу.

Нагадаємо, що в мобільному додатку "Дія" водії можуть скористатися електронними водійськими правами і техпаспортом. При цьому всі відомості про водія і його фото повинні бути у цифрової базі МВС.

Патрульна поліція зможе перевірити справжність прав, прочитавши QR-код. Якщо ж з якоїсь причини такої можливості під час перевірки не буде, то співробітник поліції зможе зателефонувати на базу і перевірити документи водія.

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