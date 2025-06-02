Як вибрати постіль, щоб краще спати: поради експертів

Як обрати подушки

Деякі готелі преміум-класу навіть пропонують "меню подушок", аби кожен гість міг підібрати комфортний варіант. То чому б не влаштувати собі такий комфорт вдома? Обираючи подушку, варто враховувати розмір, жорсткість і наповнювач. Крім того, захисний чохол на подушку продовжить її термін служби.

Жорсткість. Положення тіла під час сну впливає на вибір жорсткості. М’які подушки - для тих, хто спить на животі. Середньої жорсткості - універсальні, а жорсткі варто обирати тим, хто спить на спині.

Наповнювач. Пух, піноматеріали або синтетика - все залежить від особистих вподобань. Пух легкий і дорогий, його альтернатива - синтетичні матеріали. Піна з пам’яттю форми знімає тиск, але може бути занадто щільною та теплою.

Розмір. Подушки бувають стандартного розміру, queen, king або для всього тіла. Деякі обирають 1-2 подушки для сну та кілька для декору. Це чудовий спосіб додати кольору або текстури до інтер’єру без зайвого нагромадження.

Правильний вибір подушки критично важливий для гарного сну (фото: Freepik.com)

Як обрати простирадла

Простирадла потрібно обирати відповідно до того, наскільки вам тепло чи холодно під час сну. Якщо у пари різні температурні вподобання, можна комбінувати верхнє і натяжне простирадло з різних матеріалів. Також важливий показник - щільність плетіння. Чим вона вища, тим м’якшою й якіснішою буде тканина.

Бамбук. Добре регулює температуру, підходить як для тих, хто мерзне, так і для тих, кому жарко. Не викликає алергії, гіпоалергенний, антибактеріальний.

Льон. Добре відводить тепло від тіла, підходить для спекотного клімату, але комфортний цілий рік.

Тенсел, шовк, сатин. Дуже м’які та приємні на дотик, але потребують дбайливого догляду. Підходять для спекотних ночей, хоча іноді можуть ковзати.

Бавовна. Ідеальний варіант між повітропроникністю та комфортом. Легка перкалева бавовна підходить для теплого клімату та для тих, хто любить "прохолодні" простирадла.

Фланель. Зігріває в холодну пору року, буває з вовни або синтетики. Дуже м’яка і затишна.

Поліестер. Краще уникати. Така тканина не відводить вологу, затримує тепло, може спричиняти подразнення шкіри.

Гарна затишна ковдра - міцний сон (фото: Freepik.com)

Як обрати ковдру або плед

Ковдра - це фінальний штрих, який робить ліжко затишним. Тут важливі і стиль, і практичність, і здатність зігрівати.

Ковдри. Складаються з м’якого наповнювача (зазвичай пухового або синтетичного), який вставляється в окремий чохол. Їх легко міняти за сезоном або настроєм. Для алергіків або тих, хто часто переться, краще обрати наповнювач з акрилу.

Пледи. Це цілісний виріб, не потребує чохла. Наповнювач може бути натуральним або синтетичним. Якщо ви перегріваєтесь уві сні, підійде легкий варіант із мікрофібри або бавовни. Для зими краще обрати пух або вовну - вони об’ємні й добре зігрівають.