Как выбрать постель, чтобы лучше спать: советы экспертов

Как выбрать подушки

Некоторые отели премиум-класса даже предлагают "меню подушек", чтобы каждый гость мог подобрать комфортный вариант. Так почему бы не устроить себе такой комфорт дома? Выбирая подушку, следует учитывать размер, жесткость и наполнитель. Кроме того, защитный чехол на подушку продлит ее срок службы.

Жесткость. Положение тела во время сна влияет на выбор жесткости. Мягкие подушки - для тех, кто спит на животе. Средней жесткости - универсальные, а жесткие стоит выбирать тем, кто спит на спине.

Наполнитель. Пух, пеноматериалы или синтетика - все зависит от личных предпочтений. Пух легкий и дорогой, его альтернатива - синтетические материалы. Пена с памятью формы снимает давление, но может быть слишком плотной и теплой.

Размер. Подушки бывают стандартного размера, queen, king или для всего тела. Некоторые выбирают 1-2 подушки для сна и несколько для декора. Это отличный способ добавить цвета или текстуры в интерьер без лишнего нагромождения.

Правильный выбор подушки критически важен для хорошего сна (фото: Freepik.com)

Как выбрать простыни

Простыни нужно выбирать в соответствии с тем, насколько вам тепло или холодно во время сна. Если у пары разные температурные предпочтения, можно комбинировать верхнюю и натяжную простыню из разных материалов. Также важный показатель - плотность плетения. Чем она выше, тем мягче и качественнее будет ткань.

Бамбук. Хорошо регулирует температуру, подходит как для тех, кто мерзнет, так и для тех, кому жарко. Не вызывает аллергии, гипоаллергенный, антибактериальный.

Лен. Хорошо отводит тепло от тела, подходит для жаркого климата, но комфортен круглый год.

Тенсел, шелк, сатин. Очень мягкие и приятные на ощупь, но нуждаются в бережном уходе. Подходят для жарких ночей, хотя иногда могут скользить.

Хлопок. Идеальный вариант между воздухопроницаемостью и комфортом. Легкий перкалевый хлопок подходит для теплого климата и для тех, кто любит "прохладные" простыни.

Фланель. Согревает в холодное время года, бывает из шерсти или синтетики. Очень мягкая и уютная.

Полиэстер. Лучше избегать его. Такая ткань не отводит влагу, задерживает тепло, может вызывать раздражение кожи.

Хорошее уютное одеяло - крепкий сон (фото: Freepik.com)

Как выбрать одеяло или плед

Одеяло - это финальный штрих, который делает кровать уютной. Здесь важны и стиль, и практичность, и способность согревать.

Одеяла. Состоят из мягкого наполнителя (обычно пухового или синтетического), который вставляется в отдельный чехол. Их легко менять по сезону или настроению. Для аллергиков или тех, кто часто стирается, лучше выбрать наполнитель из акрила.

Пледы. Это цельное изделие, не требующее чехла. Наполнитель может быть натуральным или синтетическим. Если вы перегреваетесь во сне, подойдет легкий вариант из микрофибры или хлопка. Для зимы лучше выбрать пух или шерсть - они объемные и хорошо согревают.