Ці пози під час сну свідчать про стрес: чи є серед них ваша?

Поза, в якій ви спите, може розповісти про набагато більше, ніж просто звички - вона здатна сигналізувати про емоційний стан, зокрема стрес чи тривожність. Які саме пози можуть свідчити про стрес?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Як стрес впливає на позу сну

Дослідження показало, що стрес є головним порушником гарного нічного відпочинку. І в багатьох випадках поза сну може говорити більше, ніж ви думаєте.

"Поза, яку ви несвідомо приймаєте вночі, може відображати те, в якому стані ваша нервова система", - каже Карлос Нуньєс, доктор медичних наук.

Коли ми перебуваємо у стресі, активується реакція "бий або біжи", або симпатична нервова система.

За словами психолога Ніколь Мошфег, саме ця реакція викликає низку різних фізичних і хімічних реакцій у мозку та тілі, призначених допомогти організму підготуватися та реагувати на небезпеку.

Це включає такі речі, як почастішання серцевого ритму, важкість у диханні, кров’яний тиск і м’язову напругу. В результаті цих фізичних відчуттів і хімічних реакцій, тілу може бути важко розслабитися. Тому це може спонукати людину спробувати заспокоїтися, а саме спати в більш захисній позі.

"Людина, яка обіймає подушку або міцно згортається калачиком, може несвідомо намагатися відтворити заспокійливі відчуття безпеки", - додала експерт.

Пози під час сну, які можуть свідчити про стрес

Положення плода

Поза для сну на боці, з колінами та руками, притиснутими до грудей, є однією з найпоширеніших поз у періоди високого стресу. Це свого роду самозаспокоєння - захисний інстинкт, подібний до згортання калачиком для безпеки.

Люди, які часто приймають щільно згорнуту позу ембріона, можуть бути більш емоційно чутливими або тривожними. Чим щільніше згорнута поза, тим більше їхнє тіло може сигналізувати про бажання захисту чи комфорту.

Положення обличчям вниз

Люди, які сплять на животі, особливо ті, хто розкидає руки або обіймає подушку, можуть здаватися безтурботними, але це теж може бути ознакою стресу.

Поза "вільного падіння" пов’язана з внутрішнім стресом або потребою в контролі. Це вразлива позиція, яка може відображати підвищену напругу, навіть якщо людина, що спить, виглядає розслабленою.

Сон зі стиснутими кулаками

Якщо ви спите зі стиснутими кулаками, є велика ймовірність, що ви також стискаєте щелепу або скрегочете зубами і прокидаєтеся з болем у руках і щелепі.

Фізична напруга під час сну може свідчити про стрес, особливо якщо ви також бачите тривожні сни.

Постійна зміна позицій

Деякі люди не мають звичайної пози для сну, бо проводять ніч, перевертаючися та змінюючи положення в ліжку.