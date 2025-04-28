Забудьте про безсонні поїздки! Як навчитися засинати в автобусі за 5 хвилин

Міжнародні автобусні перевезення та поїздки по Україні на великі відстані є дуже популярними. Однак для багатьох пасажирів головна проблема - труднощі зі сном і засинанням під час подорожі.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує кілька простих рекомендацій, які допоможуть вам вирішити цю проблему.

Оберіть зручну позу

Кількість зручних поз для сну в автобусі обмежена, тому потрібно вибирати найменш незручну.

Якщо у вас є тільки одне місце, спробуйте розкласти спинку крісла, витягнути ноги вперед і покласти під голову подушку. Якщо є плед чи куртка, використовуйте їх для більшого комфорту. Якщо поряд є вільне місце, ви можете перевернутися до вікна і простягнути ноги на вільному сидінні.

Правильно вибирайте місце

Найкраще місце для сну в автобусі - це середина салону, де не так помітні коливання транспорту. Уникайте заднього ряду, де спинки сидінь не регулюються, що ускладнює комфортний сон. Якщо вдасться, вибирайте місце ближче до вікна, що дозволить вам підтримати голову і уникнути зайвого дискомфорту.

Зробить підтримку голови

Основна проблема для сну в автобусі - відсутність комфортної підтримки для шиї та голови. Коли ви засинаєте, голова схиляється набік, що викликає напруження в шиї, погіршується кровообіг.

Для комфортного сну в автобусі обов'язково візьміть з собою дорожню подушку у вигляді підкови. Якщо місця в багажі мало, можна обернути кофтину або светр і покласти під шию.

Спати на м'якому зручно навіть у автобусі (фото: Freepik.com)

Вибір одягу

Для комфортного сну вибирайте м’який, зручний і не обмежуючий рухи одяг. Спортивні штани і комфортні кросівки - ідеальний варіант для автобусної поїздки. Це дозволить вам почуватися вільно і не переживати про дискомфорт через тісний одяг.

Забезпечте тепло для тіла

Під час сну температура тіла знижується, що може викликати відчуття холоду. Візьміть з собою теплий плед або куртку, щоб не замерзнути в дорозі. Також запасні носки стануть в пригоді для додаткового комфорту і тепла.

Включить релаксуючу музику

Для кращого розслаблення завантажте на смартфон кілька спокійних інструментальних композицій. Музика допоможе вам зняти напругу і налаштуватися на сон. Вона стане приємним фоном для вашого відпочинку, заглушаючи шум автобуса і створюючи атмосферу комфорту.