"Саме вас я назвала рабами й холопами". Пугачова гнівно звернулась до хейтерів з Росії

Алла Пугачова відповіла хейтерам з РФ

Знаменитість заявила, що їй смішно від слів "оскаженілих недоособистостей, заздрісників і наклепників", водночас зазначивши, що не вважає такими своїх відданих шанувальників із народу.

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

"Ви такі кумедні! До речі, саме вас я назвала рабами і холопами, народ же в даному випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і шкодую, а ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками і нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила і співала, жертвувала своїм здоров'ям і особистим життям. Не вийде це у вас, як би ви не старалися. Тож не витрачайте сили свої і кошти на марні спроби знищити мене або знецінити моє життя і творчість. Моя багатомільйонна армія шанувальників мене не зрадить!" - написала Пугачова.

Також зірка зазначила, що вже давно "виконала свою місію" і більше не співає, а її долею "керує Всесвіт", саме тому вона рекомендує критикам менше стежити за її життям і її здоров'ям, спростувавши у такий спосіб чутки про своє погане самопочуття.

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

"Не треба рахувати кількість волосся на моїй голові (після Чорнобиля - спасибі, хоч щось залишилося). І голос мій втомлений все одно звучить, якщо врахувати, що півстоліття попри хвороби я бігла до улюблених глядачів і робила все, щоб вони були щасливі. І ноги ходять, і очі бачать, і вуха чують", - додала артистка.

Згадала вона у своїй публікації і про тих, хто звинувачував її в руйнуванні своєї кар'єри, а також у тому, що вона "зрадила" країну.

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)

"Гроші мої рахуєте? Так, я вкалювала, я їх заробляла, на відміну від тих, хто прогуляв і пропив свій зоряний час і бездоказово заявляє, що їм перекрила кисень Алла Пугачова. Як зручно, чи не так? Та й не в грошах щастя. Свобода - це головне багатство. І я її в собі бережу, цим живу і постараюся дожити до перемоги світла над темрявою, перемоги добра над злом, перемоги правди над наклепом. Живемо далі!", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Аллу помітили у Росії. За інформацією пропагандистів, співачка ненадовго приїхала на батьківщину, щоб скласти додатковий заповіт і забрати всі документи дітей.

Алла Пугачова (фото: instagram.com/alla_orfey)