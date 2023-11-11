"Именно вас я назвала рабами и холопами". Пугачева гневно обратилась к хейтерам из России

Алла Пугачева ответила хейтерам из РФ

Знаменитость заявила, что ей смешно от слов "взбешенных недоличностей, завистников и клеветников", в то же время отметив, что не считает такими своих преданных поклонников из народа.

Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

"Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ же в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными выдумками и наглой ложью пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на тщетные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!" - написала Пугачева.

Также звезда отметила, что уже давно "выполнила свою миссию" и больше не поет, а ее судьбой "руководит Вселенная", поэтому она рекомендует критикам меньше следить за ее жизнью и ее здоровьем, опровергнув таким образом слухи о своем плохом самочувствии.

Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

"Не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля - спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат", - добавила артистка.

Вспомнила она в своей публикации и о тех, кто обвинял ее в разрушении своей карьеры, а также в том, что она "предала" страну.

Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)

"Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала, в отличие от тех, кто прогулял и пропил свое звездное время и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли? Да и не в деньгах счастья. "Свобода - это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше!", - подытожила звезда.

Напомним, недавно Аллу заметили в России. По информации пропагандистов, певица ненадолго приехала на родину, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы детей.

Алла Пугачева (фото: instagram.com/alla_orfey)