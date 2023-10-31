"Їм все замало": колишній зять Пугачової вкрав пісню в української співачки

Українська співачка Indira повертається в шоу-бізнес після довготривалої паузи із новою піснею "Хлопчики". Тим не менше, ця перерва в її музичній кар'єрі була пов'язана з важкими життєвими обставинами та особистими трагедіями.

РБК-Україна (проект Styler) дізналося, чому артистка так довго не випускала нових треків, а також про "зарубу" поп-зірки з російськими співаками, які підтримують загарбницьку війну проти нашої країни.

Чому довго не було пісень

Один із факторів, що вплинув на життя молодої артистки - окупація рідної Каховки.

А далі - підрив росіянами Каховської ГЕС, що спричинило масштабну екологічну катастрофу. Ця трагічна подія залишила глибокий слід в серці співачки, оскільки саме там залишилися її рідні.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

"Довго я не співала, бо в серці була та депресія, що нахлинула на мене коли почалася війна. Я дуже переживаю за своїх рідних, я нікому цього не побажаю. Пройшов час, я довго була усамітнена, бо не могла морально впоратися зі страхом і пригніченням, але вже зараз я готова поділитися своєю музикою та історією, щоб підтримати всіх, хто відчув схожий біль і розуміє, наскільки важливо залишатися сильними, навіть у найтемніших моментах", - розповідає співачка.

Indira каже, що про деякі моменти і досі не може розповісти, бо це стосується безпеки її родини.

"Але коли звільнять лівобережжя Херсонщини, тоді можливо я зможу поділитися", - додає вона.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

Про що пісня "Хлопчики"

Сьогодні ж Indira видає захоплюючу композиція, що відкриває перед слухачами таємне бажання кожної дівчини, а саме: мрію стати королевою чоловічих сердець.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

"Цей трек я присвячую всім хлопцям, чоловікам! Ми, дівчата, захоплюємося вами, ми вами пишаємося! У ваших сильних сталевих руках так затишно та спокійно. Ай лав ю, бойз!" - наголошує Indira.

Скандал з росіянами

Виявляється, автор пісень співачки перепродав пісні російським зіркам, які підтримують Путіна і його режим.

“Їм все замало, вони крадуть все. Це просто нонсенс. У сучасному цифровому світі, чи вони думали, що я не побачу. Просто вкрали, десь слова, десь бридж", - говорить Indira.

Indira (фото: instagram.com/indira_music)

Це вже третя пісня, яку крадуть російські виконавці!

"Перша пісня - це “Хуліган”, слова пісні ідентичні. Її привласнив Пресняков, його пісня називається інакше “Все нормально”, але все як під копірку. А наступний трек привласнила його дружина. Моя нова пісня “Хлопчики” вона українською, а у Подольской пісня називається “Все домой”, а ще в цьому треку є слова моє іншої пісні, яку я випустила і 2019 році, називається “Bambina", - розповідає співачка.

Крадіжка стала предметом юридичного обговорення.

Артистка подала до суду на автора пісні, а також на російських виконавців, зірковий час яких припав на 90-і.

Володимир Пресняков і Наталія Подольська (фото: росийські ЗМІ)

Додамо, що 55-річний Пресняков (як і його нинішня дружина) підтримує путінський режим та війну Росії проти України. Виступав із концертами для російських "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення. Співак занесений у базу "Миротворець" і знаходиться у підсанкційному списку України.

На початку 90-х Пресняков був одружений з Крістіной Орбакайте - донькою Алли Пугачової, яка, на відміну від свого колишнього зятя, підтримує Україну.

Володимир Пресняков (фото: російські ЗМІ)