Українська ведуча запросила Пугачову і Галкіна на інтерв’ю. Відповідь не здивувала
Відома українська журналістка та телеведуча Наталія Мосейчук під час робочої поїздки в Юрмалу, яка відбулася в кінці липня цього року, зустріла знамените подружжя - Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Ведуча 1+1 вирішила скористатися нагодою і запросити пару на інтерв’ю.
Що відповіли відомі артисти українській журналістці - читайте у матеріалі Styler нижче.
Реакція Галкіна та Пугачової на запрошення на інтерв’ю
Мосейчук побачила Примадонну в компанії її чоловіка та сина Гаррі, які гуляли містом. Тоді ж журналістка запропонувала російському шоумену прийти до неї на інтерв’ю, зазначивши, що вона з України.
"Ми зустріли Аллу Борисівну з сім'єю, Максимом, з дітьми. Вони прогулювалися буквально на сусідній вулиці. Ми привіталися з ними, попросили про інтерв'ю у Максима", - сказала Наталія на своєму YouTube-каналі.
Співачка та шоумен, які засуджують війну в Україні, почули, що їх гукають, але близько до знімальної групи підходити не стали. Щодо інтерв’ю, то конкретної відповіді Мосейчук не отримала, хоч і Галкін сказав, що подумає над її пропозицією.
"Коли сім'я висловила свою позицію щодо війни в Україні, поїхала з Росії та продемонструвала своє ставлення, то якось не хочеться втручатися в їхнє життя та особистий простір, підставляти їм камери або мікрофон. Ми з великою повагою поставилися до цих людей. Для них виїхати з того багна, в якому вони жили - це вже громадянська позиція. У них непрості часи, тому що вони отримують купу хейту, вони ризикують", - додала Наталія.
Пугачова з Галкіним гуляють містом (скріншот: YouTube-канал Наталії Мосейчук)
Що думають про це юзери
- Ще перед тим, як ви сказали про зустріч із сім'єю Галкіних, я одразу про них подумала. Було б дуже цікаво подивитися інтерв'ю з Максимом, але ви вірно зазначили, у нього і без цього дуже багато хейту
- Було дуже приємно бачити Галкіна та Аллу. Дякую за чудове відео
- Багато уваги Пугачовій, яка НІ СЛОВА не сказала проти війни. Тільки про те, що "гинуть їхні хлопці".
- Хороших руських не існує в природі, і досить тягти їх в наш простір. Знищуйте в собі меншовартих малоросів.
До слова, Алла Пугачова і Максим Галкін з перших днів повномасштабного вторгнення підтримують Україну. Родина майже одразу позбулася бізнесу у РФ і переїхала до Ізраїлю.
На своїй сторінці в Інстаграм шоумен постійно висвітлює звірства російських окупантів та руйнування наших міст.
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