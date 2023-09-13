Українська ведуча запросила Пугачову і Галкіна на інтерв’ю. Відповідь не здивувала

Відома українська журналістка та телеведуча Наталія Мосейчук під час робочої поїздки в Юрмалу, яка відбулася в кінці липня цього року, зустріла знамените подружжя - Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Ведуча 1+1 вирішила скористатися нагодою і запросити пару на інтерв’ю.

Реакція Галкіна та Пугачової на запрошення на інтерв’ю

Мосейчук побачила Примадонну в компанії її чоловіка та сина Гаррі, які гуляли містом. Тоді ж журналістка запропонувала російському шоумену прийти до неї на інтерв’ю, зазначивши, що вона з України.

"Ми зустріли Аллу Борисівну з сім'єю, Максимом, з дітьми. Вони прогулювалися буквально на сусідній вулиці. Ми привіталися з ними, попросили про інтерв'ю у Максима", - сказала Наталія на своєму YouTube-каналі.

Співачка та шоумен, які засуджують війну в Україні, почули, що їх гукають, але близько до знімальної групи підходити не стали. Щодо інтерв’ю, то конкретної відповіді Мосейчук не отримала, хоч і Галкін сказав, що подумає над її пропозицією.

"Коли сім'я висловила свою позицію щодо війни в Україні, поїхала з Росії та продемонструвала своє ставлення, то якось не хочеться втручатися в їхнє життя та особистий простір, підставляти їм камери або мікрофон. Ми з великою повагою поставилися до цих людей. Для них виїхати з того багна, в якому вони жили - це вже громадянська позиція. У них непрості часи, тому що вони отримують купу хейту, вони ризикують", - додала Наталія.

Пугачова з Галкіним гуляють містом (скріншот: YouTube-канал Наталії Мосейчук)

Що думають про це юзери

Ще перед тим, як ви сказали про зустріч із сім'єю Галкіних, я одразу про них подумала. Було б дуже цікаво подивитися інтерв'ю з Максимом, але ви вірно зазначили, у нього і без цього дуже багато хейту

Було дуже приємно бачити Галкіна та Аллу. Дякую за чудове відео

Багато уваги Пугачовій, яка НІ СЛОВА не сказала проти війни. Тільки про те, що "гинуть їхні хлопці".

Хороших руських не існує в природі, і досить тягти їх в наш простір. Знищуйте в собі меншовартих малоросів.

До слова, Алла Пугачова і Максим Галкін з перших днів повномасштабного вторгнення підтримують Україну. Родина майже одразу позбулася бізнесу у РФ і переїхала до Ізраїлю.

На своїй сторінці в Інстаграм шоумен постійно висвітлює звірства російських окупантів та руйнування наших міст.