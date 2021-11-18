Сало подорожало и исчезает с прилавков: что происходит с любимым продуктом украинцев

Цена на сало в Украине взлетела очень резко буквально за несколько недель. За килограмм любимого продукта теперь просят от 185 гривен и это на 40 гривен больше, чем было в сентябре.

Что происходит с ценой на сало и почему этот продукт начал исчезать с прилавков, рассказали в материале " КП в Украине ".

Производить сало стало невыгодно

Как объясняют специалисты, основная причина подорожания сала – производителям стало невыгодно им заниматься. Разводить мясные породы свиней сейчас стало более выгодно и удобнее.

Поголовье свиней начало сокращаться и предпочтение отдают мясным породам. Это связано и с закупочными ценами на продукт, которые не компенсируют существенное подорожание себестоимости выращивания свиней.

К тому же сильно подорожали корма и новый урожай снижения цен на принес. Вместе с тем дороже стала ветеринария, оплата труда, больше стали отчисления и последний аккордом стало подорожание энергоносителей.

По словам производителей, затраты по сравнению с прошлым годом выросли на 20-25% и продолжают расти дальше. Это вынуждают некоторых операторов сворачивать деятельность.

Подорожание сала наблюдается уже несколько лет, и в среднем ежегодно цена растет на 15-20% в год.

"Предложение сала уменьшается, и это способствует повышению цен на этот продукт. Но это вовсе не означает, что сало скоро исчезнет с прилавков. Просто общая тенденция рынка свинины – развитие мясного хозяйства. Сало – нишевый продукт, который производят преимущественно те, кто содержат свиней на приусадебных участках, или небольшие фермеры, которые выкармливают специальные сальные породы свиней. Основная часть производства свинины в Украине сейчас представлена промышленными свинохозяйствами, которые выращивают мясные породы свиней", - объяснили в ассоциации "Свиноводы Украины".

Сколько будет стоить сало к праздникам

Еще одна причина подорожания – приближение новогодних праздников. Эксперты отмечают, что в это время цена на сало всегда поднимается, так как увеличивается потребительский спрос.

Продавцы уверены, что украинцы будут покупать сало по любой цене. А если начнется дефицит, то его будут перекрывать с помощью импорта. Однако дороже, чем за 300 гривен сало покупать не будут.

Накануне новогодних праздников цена на сало может подняться до 200-250 гривен.