В Украине рекордно подорожало сало: такого еще не было

В Украине резко взлетела цена на популярный продукт - сало. Такой космической цены на свинину давно не наблюдалось.

Об этом рассказали в "Сниданке с 1+1".

Сколько сейчас стоит сало

За последнее время цена на сало поднялась на целых 40 гривен и сейчас оно стоит от 185 гривен за килограмм. В сентябре этот продукт стоил 145 гривен. Об этом информирует Министерство финансов.

Подорожание наблюдалось еще в начале осени, цена сала стремительно выросла на 20 гривен. Дальше цена продолжала расти.

Средняя цена домашнего сала ниже – 134 гривны за килограмм. По мнению экспертов, вскоре цена может упасть.

Мясо также прибавило в цене

Отметим, что за последнее полугодие в Украине повысились цены на мясо в магазинах и на рынках, и подорожание объясняют ростом расходов на производство, а также потребительской инфляцией.

Чем полезно сало

Благодаря содержанию арахидоновой кислоты сало помогает организму защититься от вирусов и поддерживает иммунитет. Другие кислоты являются строительным материалом для клеток в организме, влияют на образование гормонов и участвуют в холестериновом обмене, выводят токсины из организма