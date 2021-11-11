В Украине рекордно подорожало сало: такого еще не было
В Украине резко взлетела цена на популярный продукт - сало. Такой космической цены на свинину давно не наблюдалось.
Об этом рассказали в "Сниданке с 1+1".
Сколько сейчас стоит сало
За последнее время цена на сало поднялась на целых 40 гривен и сейчас оно стоит от 185 гривен за килограмм. В сентябре этот продукт стоил 145 гривен. Об этом информирует Министерство финансов.
Подорожание наблюдалось еще в начале осени, цена сала стремительно выросла на 20 гривен. Дальше цена продолжала расти.
Средняя цена домашнего сала ниже – 134 гривны за килограмм. По мнению экспертов, вскоре цена может упасть.
Мясо также прибавило в цене
Отметим, что за последнее полугодие в Украине повысились цены на мясо в магазинах и на рынках, и подорожание объясняют ростом расходов на производство, а также потребительской инфляцией.
Чем полезно сало
Благодаря содержанию арахидоновой кислоты сало помогает организму защититься от вирусов и поддерживает иммунитет. Другие кислоты являются строительным материалом для клеток в организме, влияют на образование гормонов и участвуют в холестериновом обмене, выводят токсины из организма
Как мы ранее писали, в Украине существенно подорожает алкоголь.