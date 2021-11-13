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В Украине подорожали все продукты животного происхождения: как изменились цены

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Суббота 13 ноября 2021 13:36
В Украине подорожали все продукты животного происхождения: как изменились цены Фото: полки с продуктами в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине выросли цены на все продукты животного происхождения, и за год больше всего - на треть и выше - подорожали курятина и яйца.

Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.

Согласно анализу изменения цен на продукты питания в период с октября 2020 года по октябрь 2021-го, меньше всего увеличение стоимости коснулось свинины, мороженой рыбы и молока.

Как подорожали продукты за год

Мясное:

  • цена на курятину в тушках увеличилась на 33,2% (в этом октябре в среднем продавалась по 72,42 гривны за кило);
  • куриное филе подорожало на 30,5% (продавалось в прошлом месяце по 117,47 гривны за кг;
  • говядина подорожала на 22,5% (цена - в среднем 175,51 грн за кг)
  • цена на сало стала больше на 19,8% (в этом октябре продавали по 90,24 грн за кг);
  • колбаса вареная первого сорта подорожала на 12,7% (по 115,56 грн за кг);
  • свинина стала дороже на 4,6% (продавалась по 124,58 грн за кг);

Яйца и рыба:

  • яйца взлетели в цене на 36,5% (продавались в среднем по 30,30 грн за десяток);
  • мороженая рыба стала на 7,4% дороже (продавалась по 86,25 грн за кг);

Молочное:

  • молоко пастеризованное жирностью до 2,6% подорожало на 9,7% (цена в этом октябре была 27,63 грн за кг);
  • сметана жирностью до 15% стала за год дороже на 16,5% (продавалась месяц назад за 72,96 грн за кг);
  • сливочное масло подорожало на 12,6% (цена составляла в среднем 49,13 грн за 200 г);
  • сыры мягкие жирные прибавили в цене 11,1% (продавали в прошлом месяце по 120,22 за кг).

Напомним, ранее эксперты объяснили причину подорожания "молочки" в Украине и дали прогноз по ценам.

Также мы писали о том, что в Украине снова подорожал борщевой набор.

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