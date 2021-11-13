В Украине подорожали все продукты животного происхождения: как изменились цены
Фото: полки с продуктами в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине выросли цены на все продукты животного происхождения, и за год больше всего - на треть и выше - подорожали курятина и яйца.
Об этом свидетельствуют данные Госстата Украины.
Согласно анализу изменения цен на продукты питания в период с октября 2020 года по октябрь 2021-го, меньше всего увеличение стоимости коснулось свинины, мороженой рыбы и молока.
Как подорожали продукты за год
Мясное:
- цена на курятину в тушках увеличилась на 33,2% (в этом октябре в среднем продавалась по 72,42 гривны за кило);
- куриное филе подорожало на 30,5% (продавалось в прошлом месяце по 117,47 гривны за кг;
- говядина подорожала на 22,5% (цена - в среднем 175,51 грн за кг)
- цена на сало стала больше на 19,8% (в этом октябре продавали по 90,24 грн за кг);
- колбаса вареная первого сорта подорожала на 12,7% (по 115,56 грн за кг);
- свинина стала дороже на 4,6% (продавалась по 124,58 грн за кг);
Яйца и рыба:
- яйца взлетели в цене на 36,5% (продавались в среднем по 30,30 грн за десяток);
- мороженая рыба стала на 7,4% дороже (продавалась по 86,25 грн за кг);
Молочное:
- молоко пастеризованное жирностью до 2,6% подорожало на 9,7% (цена в этом октябре была 27,63 грн за кг);
- сметана жирностью до 15% стала за год дороже на 16,5% (продавалась месяц назад за 72,96 грн за кг);
- сливочное масло подорожало на 12,6% (цена составляла в среднем 49,13 грн за 200 г);
- сыры мягкие жирные прибавили в цене 11,1% (продавали в прошлом месяце по 120,22 за кг).
Напомним, ранее эксперты объяснили причину подорожания "молочки" в Украине и дали прогноз по ценам.
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