Сало подорожчало і зникає з прилавків: що відбувається з улюбленим продуктом українців
Ціна на сало в Україні злетіла дуже різко буквально за кілька тижнів. За кілограм улюбленого продукту тепер просять від 185 гривень і це на 40 гривень більше, ніж було у вересні.
Що відбувається з ціною на сало і чому цей продукт почав зникати з прилавків, розповіли в матеріалі "КП в Україні".
Виробляти сало стало невигідно
Як пояснюють фахівці, основна причина подорожчання сала - виробникам стало невигідно їм займатися. Розводити м'ясні породи свиней зараз стало більш вигідно і зручніше.
Поголів'я свиней почало скорочуватися і перевагу віддають м'ясним породам. Це пов'язано і з закупівельними цінами на продукт, які не компенсують істотне подорожчання собівартості вирощування свиней.
До того ж сильно подорожчали корми й новий урожай зниження цін не приніс. Разом з тим дорожче стала ветеринарія, оплата праці, більше стали відрахування й останнім акордом стало подорожчання енергоносіїв.
За словами виробників, витрати в порівнянні з минулим роком зросли на 20-25% і продовжують рости далі. Це змушують деяких операторів згортати діяльність.
Подорожчання сала спостерігається вже кілька років, і в середньому щорічно ціна зростає на 15-20% на рік.
"Пропозиція сала зменшується, і це сприяє підвищенню цін на цей продукт. Але це зовсім не означає, що сало скоро зникне з прилавків. Просто загальна тенденція ринку свинини - розвиток м'ясного господарства. Сало - нішевий продукт, який виробляють переважно ті, хто утримують свиней на присадибних ділянках, або невеликі фермери, які вигодовують спеціальні сальні породи свиней. Основна частина виробництва свинини в Україні зараз представлена промисловими свиногосподарствами, які вирощують м'ясні породи свиней", - пояснили в Асоціації "Свинарі України".
Скільки коштуватиме сало до свят
Ще одна причина подорожчання-наближення новорічних свят. Експерти відзначають, що в цей час ціна на сало завжди піднімається, через те, що збільшується споживчий попит.
Продавці впевнені, що українці купуватимуть сало за будь-яку ціну. А якщо почнеться дефіцит, то його перекриватимуть за допомогою імпорту. Однак дорожче, ніж за 300 гривень сало купувати не будуть.
Напередодні новорічних свят ціна на сало може піднятися до 200-250 гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження.