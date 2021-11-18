Сало подорожчало і зникає з прилавків: що відбувається з улюбленим продуктом українців

Ціна на сало в Україні злетіла дуже різко буквально за кілька тижнів. За кілограм улюбленого продукту тепер просять від 185 гривень і це на 40 гривень більше, ніж було у вересні.

Що відбувається з ціною на сало і чому цей продукт почав зникати з прилавків, розповіли в матеріалі " КП в Україні ".

Виробляти сало стало невигідно

Як пояснюють фахівці, основна причина подорожчання сала - виробникам стало невигідно їм займатися. Розводити м'ясні породи свиней зараз стало більш вигідно і зручніше.

Поголів'я свиней почало скорочуватися і перевагу віддають м'ясним породам. Це пов'язано і з закупівельними цінами на продукт, які не компенсують істотне подорожчання собівартості вирощування свиней.

До того ж сильно подорожчали корми й новий урожай зниження цін не приніс. Разом з тим дорожче стала ветеринарія, оплата праці, більше стали відрахування й останнім акордом стало подорожчання енергоносіїв.

За словами виробників, витрати в порівнянні з минулим роком зросли на 20-25% і продовжують рости далі. Це змушують деяких операторів згортати діяльність.

Подорожчання сала спостерігається вже кілька років, і в середньому щорічно ціна зростає на 15-20% на рік.

"Пропозиція сала зменшується, і це сприяє підвищенню цін на цей продукт. Але це зовсім не означає, що сало скоро зникне з прилавків. Просто загальна тенденція ринку свинини - розвиток м'ясного господарства. Сало - нішевий продукт, який виробляють переважно ті, хто утримують свиней на присадибних ділянках, або невеликі фермери, які вигодовують спеціальні сальні породи свиней. Основна частина виробництва свинини в Україні зараз представлена промисловими свиногосподарствами, які вирощують м'ясні породи свиней", - пояснили в Асоціації "Свинарі України".

Скільки коштуватиме сало до свят

Ще одна причина подорожчання-наближення новорічних свят. Експерти відзначають, що в цей час ціна на сало завжди піднімається, через те, що збільшується споживчий попит.

Продавці впевнені, що українці купуватимуть сало за будь-яку ціну. А якщо почнеться дефіцит, то його перекриватимуть за допомогою імпорту. Однак дорожче, ніж за 300 гривень сало купувати не будуть.

Напередодні новорічних свят ціна на сало може піднятися до 200-250 гривень.