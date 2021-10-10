Саакашвили из-за решетки рассказал об отношениях с Ясько: "большая история любви"

Михаил Саакашвили, находясь за решеткой в Грузии, рассказал о своей личной жизни. Глава исполкома Нацсовета реформ Украины признался, что с Лизой Ясько они уже живут давно вместе, а все предыдущие отношения у него закончились.

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook .

Он написал пост на трех языках: английском, украинском и грузинском, который назвал "Для тех, кто интересуется личной жизнью".

"Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", - отметил бывший президент Грузии.

Саакашвили опубликовал совместную фотку с Ясько.

(фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

Он также попросил уважать его личную жизнь и не беспокоить экс-супругу Сандру Рулофс.

"Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь", - добавил он.

Саакашвили заявил, что в данное время он сосредоточен на своей борьбе и продолжает голодовку.

"Я отношусь к этому крайне серьезно и настроен дойти до конца", - заявил он.

Кто такая Лиза Ясько

Девушка окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она является магистром политологии. Кроме того, Ясько окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете.

Народным депутатом она стала в 2019 году. В этом же году ее избрали председателем Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).