ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Саакашвілі з-за ґрат розповів про стосунки з Ясько: "велика історія кохання"

Новость на русском →
Грузія, Неділя 10 жовтня 2021 16:26
Саакашвілі з-за ґрат розповів про стосунки з Ясько: "велика історія кохання" Михайло Саакашвілі (Віталій Носая, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Михайло Саакашвілі, перебуваючи за гратами у Грузії, розповів про своє особисте життя. Голова виконкому Нацради реформ України зізнався, що з Лізою Ясько вони вже живуть давно разом, а всі попередні відносини у нього закінчилися.

Про це Саакашвілі заявив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Він написав пост трьома мовами: англійською, українською та грузинською, який назвав "для тих, хто цікавиться особистим життям".

"Ми давно живемо разом, як сім'я з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, І я відчуваю себе благословенним", - зазначив колишній президент Грузії.

Саакашвілі опублікував спільну фотку з Ясько.

Саакашвілі з-за ґрат розповів про стосунки з Ясько: &quot;велика історія кохання&quot;

(фото: facebook.com/SaakashviliMikheil)

Він також попросив поважати його особисте життя і не турбувати екс-дружину Сандру Рулофс.

"Я прошу людей поважати наше приватне життя, а також приватність Сандри, до якої я ставлюся з глибокою прихильністю, повагою і вдячний їй за неймовірне спільне життя", - додав він.

Саакашвілі заявив, що в даний час він зосереджений на своїй боротьбі і продовжує голодування.

"Я ставлюся до цього вкрай серйозно і налаштований дійти до кінця", - заявив він.

Хто така Ліза Ясько

Дівчина закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона є магістром політології. Крім того, Ясько закінчила Школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті.

Народним депутатом вона стала в 2019 році. У цьому ж році її обрали головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Нагадаємо, що Саакашвілі і нардеп з партії "Слуга народу" Ліза Ясько зізналася, що у них роман після того, як Михайла затримали в Грузії.

Ми також писали про те, що колишня дружина Саакашвілі Сандра Рулофс прокоментувала його роман з молодою українкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі Лиза Ясько
LITE
Свято 10 жовтня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети
Свято 10 жовтня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети