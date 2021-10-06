ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Жена Саакашвили отреагировала на роман мужа с молодой "слугой народа": неожиданно и неприемлемо

Новина українською →
Среда 06 октября 2021 12:37
Жена Саакашвили отреагировала на роман мужа с молодой "слугой народа": неожиданно и неприемлемо Жена Саакашвили отреагировала на роман мужа (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Жена Михеила Саакашвили Сандра Рулофс после его возвращения в Грузию и заключение в тюрьму отреагировала на эти события. К тому же она прокомментировала и роман супруга с молодой нардепшей из партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

Своими мыслями жена бывшего грузинского лидера поделилась на своей Facebook-странице.

Сандра написала, что Михо - политзаключенный и она тоже требует его освобождения.

"Михеил Саакашвили - политзаключенный и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения", - отреагировала она.

Женщина также отметила, что новость про новую любовь мужа была для нее неожиданной.

"Мои друзья и товарищи спрашивают меня о моей частной жизни. Я не скрываю, что содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема. Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы станем победителями этой битвы", - резюмировала Сандра.

У Сандры Рулофс и Михеила Саакашвили есть двое сыновей Эдуард (1995 г.р) и Николоз (2005 г.р).

Жена Саакашвили отреагировала на роман мужа с молодой &quot;слугой народа&quot;: неожиданно и неприемлемоЖена Михеила Саакашвили Сандра (фото: facebook.com/RoelofsSandra)

Мы также писали о том, что после задержания Саакашвили, его новая возлюбленная Лиза Ясько опубликовала в Facebook видео с ним, которое было записано еще до его поездки в Грузию. На нем пара призналась о своих отношениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Саакашвили
LITE
Праздник 6 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 6 октября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить