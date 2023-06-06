Рятувальники дістають із пасток тварин, постраждалих внаслідок підриву ГЕС: відео порятунку

Порятунок собаки у воді

На кадрах видно, що стихія підступила дуже близько, і собака самостійно не може вибратися з води, яка йому вже по шию. Тому поліцейський іде до нього, щоб врятувати.

Можна припустити, що чотирилапий заплутався в чомусь під водою, через що й не може рухатися. Проте зрештою хвостатого все-таки врятували.

Інше відео порятунку показує оленя, який сидить на суші та труситься від жаху. Тварина налякано дивиться в бік води, яка прибуває, та не може заспокоїтися після пережитого.

Нагадаємо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зоопарк "Казкова Діброва" повністю пішов під воду. Повідомляють, що всі тварини загинули, однак ця інформація ще не підтверджена.