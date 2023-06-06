Спасатели достают из ловушек животных, пострадавших в результате подрыва ГЭС: видео спасения

Спасение собаки в воде

На кадрах видно, что стихия подступила очень близко, и собака самостоятельно не может выбраться из воды, которая ей уже по шею. Потому полицейский идет к нему, чтобы спасти.

Можно предположить, что четвероногий запутался в чем-то под водой, из-за чего и не может двигаться. Однако, в конце концов, хвостатого все-таки спасли.

Другое видео спасения показывает оленя, сидящего на суше и трясущегося от ужаса. Животное испуганно смотрит в сторону прибывающей воды и не может успокоиться после пережитого.

Напомним, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС зоопарк "Казкова діброва" полностью ушел под воду. Сообщается, что все животные погибли, однако эта информация еще не подтверждена.