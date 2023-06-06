Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація в Херсоні та навколишніх селах (фото та відео)
6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого відбувається підтоплення навколишніх міст і сіл. З населених пунктів розпочалася евакуація.
Styler зібрав, що відбувається в Херсонській області прямо зараз.
Що відомо про підрив
"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.
Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють. Ситуація відстежується", - повідомив спікер ОК "Південь".
Які населені пункти під загрозою
У МВС України повідомили, які населені пункти готують до евакуації. До цього переліку увійшли:
- Миколаївка;
- Ольгівка;
- Львове;
- Тягинка;
- Понятівка;
- Іванівка;
- Токарівка;
- Придніпровське;
- Садове;
- частково місто Херсон - острів Корабел.
Евакуація мешканців з лівого берега Дніпра неможлива, адже наразі є окупованою.
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Що повідомляють очевидці
Місцеві пабліки публікують відео того, як швидко прибуває вода. У населених пунктах спостерігають рівень води вище верхівок дерев.
Крім того, на самому водосховищі стрімко падає рівень води - по 15 сантиметрів на годину. Місцева влада закликає мешканців запастися технічною та питною водою.
Щодо самого Херсона, вода прибуває в районі Нафтогавані у мікрорайоні Корабел. Затоплені вже гаражі та приватні будинки. А по місту можна зустріти бобрів.
Внаслідок підриву затоплення зазнав зоопарк "Казкова Діброва". Там усі тварини загинули.
Подібну ситуацію станом на 09:00 вже можна спостерігати в Херсоні по вулиці Марії Фортус.
Раніше ми писали, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС.