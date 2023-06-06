ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Сидимо на деревах": російські окупанти тонуть через підрив Каховської ГЕС

Новость на русском →
Нова Каховка, Вівторок 06 червня 2023 10:03
"Сидимо на деревах": російські окупанти тонуть через підрив Каховської ГЕС Окупанти тонуть через підрив Каховської ГЕС (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок цього неконтрольований скид води затоплює населені пункти. Підрив дамби вдарив і по підрозділах росіян, які базувалися у зонах затоплення.

Перехоплення розмови окупантів з'явилось у Telegram.

Що кричать окупанти

Окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.

"Сидимо на деревах, ледве тримаємося", - кричить один з окупантів по радіозв'язку та просить вжити заходів для порятунку.

У мережі зазначається, що це черговий доказ, що масштаб підриву дамби Каховської ГЕС був незапланований.

Каховська ГЕС повністю зруйнована

В Укргідроенерго повідомили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. Відомо, що був підрив машинної зали зсередини.

Росіяни підірвали гідроелектростанцію в ніч проти 6 червня. Фахівці попередили, що, за попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується. Зараз влада евакуює людей.

Раніше ми повідомляли, що через підрив Каховської ГЕС затоплено до 80 населених пунктів.

Також читайте, яка зараз ситуація в Херсоні та навколишніх селах.

Читайте РБК-Україна в Google News