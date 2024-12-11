"Ніжка коштує, як квартира". Ніколас Карма дізнався вартість "луку" ветеранки Русі Данилкіної

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram Ніколаса.

Блогер підійшов до захисниці на одній із львівських вулиць, аби дізнатися про її стиль. Руслана поділилася, що високі чорні чоботи придбала за 2300 гривень, білі гольфи - за 200 гривень в онлайн-магазині на платформі Instagram.

За пальто чорного кольору бренду Vovk вона заплатила 3750 гривень, а светр сірого кольору від Staff обійшовся їй у 1000 гривень.

"Всі мої неймовірні образи доповнює неймовірно гарний та дорогий гаджет. Ніжка коштує десь як квартира. Але вкрасти та продати її неможливо", - поділилася Руся.

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Ветеран, який супроводжував дівчину, сказав, що протез його рук оцінюється приблизно у 50000 євро.

"Руки в мене не мерзнуть", - пожартував він.

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Ніколас Карма зізнався, що не завжди знає, як правильно реагувати на подібний чорний гумор. Однак ветерани запевнили його, що, коли військові так жартують, це означає, що сміятися не лише можна, а й варто.

"На мені бренд ветеранських трусів, але я вам показувати не буду, повірте на слово. Називається Cavalier, 350 гривень. Кросівки - ціна близько п’яти тисяч, вишиваночка коштує приблизно чотири тисячі", - розповів боєць.

Нагадаємо, Руслана Данілкіна пішла на фронт у віці 18 років. Під час виконання завдання потрапила під обстріл і втратила ногу.

З 2023 року дівчина працює у центрі Superhumans у Львові, займається реабілітацією українців, які втратили кінцівки внаслідок війни, а також веде власний блог про життя з протезом.