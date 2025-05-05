Інна Бєлєнь після розриву з "Холостяком" Тереном закрутила новий роман і показала коханого (фото)

Переможниця 13-го сезону “Холостяк” Інна Бєлєнь натякнула на нові стосунки після розставання з Олександром “Тереном” Будьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram волонтерки.

Так, Інна заінтригувала підписників романтичним фото: на ньому видно її ноги поруч із чоловічими, а ще момент, де вона ніжно тримає когось за руку.

Хоч обличчя обранця залишилося за кадром, синє сердечко у дописі говорить саме за себе.

Судячи з геолокації, зараз Інна перебуває в Харкові, де останнім часом з'являється доволі часто - тож цілком імовірно, що її нове кохання теж звідти. Інна Бєлєнь закрутила новий роман (скріншот)

Ще наприкінці березня Бєлєнь дала фанам зрозуміти, що в її житті з’явився хтось особливий.

У своїх InstaStories вона поділилася зворушливим текстом, який виглядав як щире послання до коханої людини - натяк був більш ніж прозорий.

"Тебе втрачати не хочу, відстані між нами не хочу, переставати спілкуватися з тобою не хочу, холоду від тебе не хочу, сваритися з тобою не хочу, засмучувати тебе не хочу", - писала блогерка.

Нагадаємо, Інна Бєлєнь і Олександр Будько офіційно оголосили, що розійшлися, всього за місяць після фіналу шоу "Холостяк 13".

Розрив був не з тих, що тихо й мирно - навпаки, усе супроводжувалося гучною сваркою. Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

Після їхньої заяви підписники Інни почали масово хейтити Олександра, і той відповів досить жорстко - навіть з матюками. Це лише підлило масла у вогонь.

Інна стала на захист своїх фанів, назвавши їх "найкращими людьми", і не промовчала - дала різку відповідь колишньому.

Згодом переможниця "Холостяка" вирішила все ж розповісти, чому між ними все завершилось.

За її словами, з Олександром вони просто не зійшлися характерами, тому й вирішили розійтись.