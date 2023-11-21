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Героїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського бренду

Вівторок 21 листопада 2023 16:52
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Героїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського бренду Руслана Данилкіна стала обличчям колекції українського бренду (фото: instagram.com/rusya_danilkina)
Автор: Юлія Любченко

Руслана Данилкіна - досить відома українська героїня, яка має свою сильну історію виживання, стала обличчям нової колекції українського бренду.

Про те, як Руслана уособлює сенс кампейну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ельвіри Гасанової бренду та власниці франшизи Марії Гусак в Instagram.

Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну українського бренду

Історію Руслани Незламної, як вона сама себе називає, знає вся країна, оскільки вона сповнена мужності, сили, відваги та жаги до життя. А це дуже важливо, оскільки мати такі якості після важкого поранення - це справжній героїзм.

Данилкіна ніколи не скаржилась на те, як їй важко і навіть з імплантом замість ноги. Саме тому бренд одягу Gasanova вирішив зробити колаборацію з дівчиною, аби показати, якими сильними і квітучими ми маємо бути попри всі складнощі.

За основу колекції взято величного дракона - це обраний символом сили та тріумфу волі українців. Дракон у колекції бренду виходить за межі звичного вигляду та естетики, він демонструє глибокий символ для України та показує нашу постійну боротьбу й остаточну перемогу.

Героїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського брендуГероїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського брендуГероїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського бренду

Руся Незламна стала обличчям колекції українського бренду (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

"Мене звати Руся, відома, як Незламна Руся, сьогодні ми в Києві на зйомці різдвяного дропу Gasanova. Цей бренд про особливі речі, а все особливе набуло для нас іншого сенсу", - каже на відео сама дівчина військова.

Отже, цей проект має великий сенс і для самої Руслани, яка втілює силу та відвагу, а також перемогу. І не лише всієї України, а й особисту перемогу над своїми страхами та травмою.

Сама ж колекція поділяється на дві частини: повсякденну та вечірню. У повсякденну лінійку увійшли сорочки, футболки та худі, прикрашені особливим зображенням дракону, розробленого для логотипу бренду.

А ось вечірня частина колекції увібрала в себе сукні, корсети та жакети, розшиті камінням і блискучими елементами, що можна обрати для новорічного вечора або ж вечірки.

Героїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського брендуГероїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського брендуГероїня України Руслана Данилкіна стала обличчям кампейну для українського бренду

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