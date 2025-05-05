Руся Данилкина удивила откровенным признанием про личную жизнь: "Не вижу в этом смысла"

Руслана Данилкина, более известная как Незламна Руся, поделилась своими размышлениями про отношения и любовь во время полномасштабной войны, а также рассекретила, есть ли у нее вторая половинка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк в YouTube.

На вопрос журналистки, есть ли в ее жизни любимый человек, Данилкина ответила, что нет.

"У меня был когда-то парень. Когда я получила ранение, я была в отношениях. Я расторгла эти отношения. Соответственно после я не вступала в отношения. К сожалению, нет", - отметила она.

Причиной распада, по словам ветеранки, стала ревность любимого.

"Он был ревнивым. Может, можно сказать, частично и неуверенным в себе человеком. Потому что не ревнуют просто так. Было несколько таких ссор, что я поняла, что мне хватает слез и без этих ссор. Что я и так каждую ночь плачу", - призналась Данилкина.

"И я выбрала себя. Я подумала, лучше я всю свою жизнь буду одна", - отметила 21-летняя девушка.

Кроме того она откровенно призналась, что сейчас не видит смысла в новых романах и запрещает себе влюбляться.



Руся Данилкина и Алина Доротюк (фото: instagram.com/rusya_danilkina)

"Я такой человек, что я сильно посвящаю себя чему-то или кому-то. Я, наверное, сильно влюбляюсь. И, наверное, сейчас я не могу позволить себе это сделать. Я не вижу в этом смысла. Я не хочу этого. Наверное, я, может, и запрещаю себе это делать", - отметила Незламна Руся.

Девушка подчеркнула, что сейчас у нее нет времени на личную жизнь.

"Плюс мой стиль жизни на данный момент достаточно активен. А наши современные мужчины, я прощу прощения. Или это военный, который будет в окопе себя "накручивать". Или это гражданский, который будет мне "делать мозги", так как ему не будет чем заниматься. Где-то что-то там плавает третье, но и вникать в это у меня нет времени", - честно ответила она.

Также она подчеркнула, что она не хочет оправдываться перед второй половинкой за то, что она постоянно занята или сидит в телефоне. Тем не менее Данилкина сказала, что мужчин в ее жизни много.

"Второй этаж реабилитации видела? И каждый говорит: "Пошли на кофе!" И ты идешь на кофе, и вы говорите про войнушку, убийства, про все, что только может быть в этой жизни", - отметила ветеранка.

Кто такая Руся Данилкина

Руслана Данилкина, известная как Незламна Руся - украинская ветеранка, ставшая символом стойкости и силы духа. В 18 лет она добровольно вступила в ряды ВСУ, где служила оператором связи на Херсонском направлении. Во время выполнения боевого задания автомобиль попал под артиллерийский обстрел, в результате чего она получила тяжелые травмы и потеряла ногу.

С 2023 года девушка работает в центре Superhumans во Львове, занимается реабилитацией украинцев, которые потеряли конечности в результате войны, а также ведет собственный блог о жизни с протезом.

Кроме того, Руслана стала лицом коллекции украинского бренда Gasanova, который символизирует силу и возрождение Украины. Она также покорила океан, научившись серфингу в Австралии, что явилось еще одним доказательством ее несокрушимого духа.



Руся Данилкина (фото: instagram.com/rusya_danilkina)