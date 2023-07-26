У парку "Тузловські лимани" показали величезних метеликів: розмах крил до 15 см (фото)

Останній тиждень липня - тиждень метеликів

"Цей тиждень ми присвятимо лускокрилим, адже останній тиждень липня вважається - Національним тижнем метеликів", - пишуть працівники парку.

Метелики або лускокрилі - відносяться до комах з повним перетворенням. Тобто за життя метелики проходять чотири стадії розвитку: яйце, гусінь, лялечка та доросла комаха (імаго). Це перетворення називається метаморфоз.

Розміри метеликів сильно коливаються. Найменшими вважаються молі-малюки (Nepticulidae). Нещодавно описаний Stigmella maya з Центральної Америки має розмах крил всього 1,5-3 мм. Водночас найбільшим у світі видом вважається південноамериканська совка Агриппіна (Thysania agrippina). Розмах крил якої може перевищувати 30 см.

Лише трохи їй поступаються павиноочка Атлас, птахокрили та деякі бражники.

"Найбільший вид в Європі - сатурнія грушева або велике нічне павиче око (Saturnia pyri), яка зустрічається і на території Тузлівських лиманів", - зазначають фахівці.

Розмах крил різних видів метеликів може коливатися від 1,5 мм до 30 см

Яку роль виконують метелики у природі

Вони відіграють значну роль в функціонуванні екосистем. Наряду з перетинчастокрилими (джмелі, бджоли тощо) є одними з найкращих запилювачів квіткових рослин. Також є важливою ланкою в ланцюжку живлення.

Основна кількість видів розвивається на "диких" рослинах і не впливають на життя людей. Проте деякі види лускокрилих харчуються на рослинах, що культивуються людиною.

Монокультура призводить до масового розмноження цих видів та завдає суттєвих збитків в сільському та лісовому господарстві. Декілька видів метеликів, в першу чергу тутового шовкопряда (Bombyx mori), вже кілька тисяч років розводять в домашніх умовах для отримання тканин з коконів, які плетуть гусені.

Основна кількість видів розвивається на "диких" рослинах

Косатець Махаон

Один з найвідоміших видів денних метеликів - Косатець Махаон. Розмах крил може досягати 9 см. А характерне забарвлення та хвостики на задніх крилах дозволяють відрізнити цей вид від інших місцевих видів метеликів.

Цей вид поширений по всьому світу. Ареал охоплює північну Африку, Європу, Азію та Північну Америку. В Україні поширений майже повсюдно. Можна його зустріти на Тузлівських лиманах.

Метелики з’являються на початку квітня. Впродовж року розвивається 2 покоління. Зустріти їх можна до вересня.

"Через широке поширення виду, екологічну пластичність та відносно високу чисельність не потребує спеціальних заходів з охорони. Тому був виключений із Червоної Книги України", - пояснюють працівники парку.

Косатець Махаон поширений по всій Україні

Косатець Подалірій

Розмах крил у представників цього виду може досягати майже 8 см. Крила блідо-кремові з чорними смугами. На задніх крилах присутні довгі чорні хвостики.

Широко поширений в Європі, північній Африці та Малій Азії. Зустрічається також в Тузлівських лиманах. В останні десятиріччя спостерігається розширення ареалу виду на північ.

Метелики з’являються в квітні та літають у двох поколіннях до вересня.

Гусінь Подалірія зелена з поздовжніми жовтими лініями та червоними крапками. Перед перетворенням в лялечку змінює колір на кремовий. Так само як і гусениці Махаона мають залози осметрії для захисту від хижаків.

Цей вид також виключили з Червоної Книги України.

Косатець Подалірій водиться на Тузлівських лиманах

Сатурнія грушева або велике нічне павиче око

Це найбільший метелик у фауні Європи, розмах крил якого досягає 15 см. Крила буро-сірі з "оком" на кожному крилі. Звідси і походить назва всієї родини - павиноочки.

Поширена сатурнія грушева в північній Африці, більшій частині Європи та Малій Азії. В Україні зустрічається майже скрізь.

Метелики літають з середини квітня до початку червня. За рік розвивається лише одне покоління. Дорослі комахи активні вночі, тому літаючих вночі метеликів часто плутають з кажанами.

"Цікавою особливістю є те, що дорослий метелик не харчується, а живе за рахунок запасів, які накопичив на стадії гусені. Тривалість життя дорослої сатурнії складає всього тиждень-півтора", - пояснюють фахівці парку.

Великі зелені гусениці до серпня місяця розвиваються переважно на плодових деревах: абрикос, груша, черешня тощо. В диких умовах цей вид віддає перевагу глоду, терену, бузку та іншим.

Він занесений до Червоної Книги України в категорію "Вразливий"

Сатурнія грушева занесена в Червону Книгу (всі фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани")