В парке "Тузловские лиманы" показали огромных бабочек: размах крыльев до 15 см (фото)

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" поделился уникальными фото бабочек, распространенных в Украине. Размах крыльев некоторых из них достигает 15 см. В пределах парка отмечено более 350 видов.
Об этом говорится на странице парка в Facebook.
"Эту неделю мы посвятим чешуекрылым, ведь последняя неделя июля считается - Национальной неделей бабочек", - пишут работники парка.
Бабочки или чешуекрылые - относятся к насекомым с полным превращением. То есть при жизни бабочки проходят четыре стадии развития: яйцо, гусеница, куколка и взрослое насекомое (имаго). Это превращение называется метаморфозом.
Размеры бабочек сильно колеблются. Самыми маленькими считаются моли-малыши (Nepticulidae). Недавно описанный Stigmella maya из Центральной Америки имеет размах крыльев всего 1,5-3 мм. В то же время самым большим в мире видом считается американская совка Агриппина (Thysania agrippina). Размах крыльев может превышать 30 см.
Лишь немного ей уступают павиноглазки Атлас, птицекрылы и некоторые бражники.
"Наибольший вид в Европе - сатурния грушевая или большой ночной павлиний глаз (Saturnia pyri), которая встречается и на территории Тузловских лиманов", - отмечают специалисты.
Они играют значительную роль в функционировании экосистем. Наряду с перепончатокрылыми (шмели, пчелы и т. п.) являются одними из лучших опылителей цветковых растений. Также является важным звеном в цепочке питания.
Основное количество видов развивается на "диких" растениях и не влияет на жизнь людей. Однако некоторые виды чешуекрылых питаются на растениях, культивируемых человеком.
Монокультура приводит к массовому размножению этих видов и наносит существенный ущерб в сельском и лесном хозяйстве. Несколько видов бабочек, в первую очередь тутового шелкопряда (Bombyx mori), уже несколько тысяч лет разводят в домашних условиях для получения тканей из коконов, которые плетут гусеницы.
Один из самых известных видов дневных бабочек - Махаон. Размах крыльев может достигать 9 см. А характерная окраска и хвостики на задних крыльях позволяют отличить этот вид от других местных видов бабочек.
Этот вид распространён по всему миру. Ареал включает Северную Африку, Европу, Азию и Северную Америку. В Украине распространен почти повсеместно. Можно встретить его и на Тузловских лиманах.
Бабочки появляются в начале апреля. В течение года развивается 2 поколения. Встретить их можно до сентября.
"Из-за широкого распространения вида, экологической пластичности и относительно высокой численности не требуется специальных мер по охране. Поэтому был исключен из Красной Книги Украины", - объясняют работники парка.
Размах крыльев у представителей этого вида может достигать почти 8 см. Крылья бледно-кремовые с черными полосами. На задних крыльях находятся длинноватые темные хвостики.
Широко распространен в Европе, Северной Африке и Малой Азии. Встречается также в Тузловских лиманах. В последние десятилетия наблюдается расширение ареала вида на север.
Бабочки появляются в апреле и летают в двух поколениях до сентября.
Гусеница Подалирия зеленая с продольными желтыми линиями и красными точками. Перед превращением в куколку меняет цвет на кремовый. Равно как и гусеницы Махаона имеют железы осметрии для защиты от хищников.
Этот вид также был исключен из Красной Книги Украины.
Это самая большая бабочка в фауне Европы, размах крыльев которой достигает 15 см. Крылья буровато-серые с "глазом" на каждом крыле. Отсюда и происходит название всей семьи - павиноочки.
Распространена сатурния грушевая в северной Африке, большей части Европы и Малой Азии. В Украине встречается почти всюду.
Бабочки летают с середины апреля до начала июня. За год развивается только одно поколение. Взрослые насекомые активны ночью, поэтому летающих ночью бабочек часто путают с летучими мышами.
"Интересной особенностью является то, что взрослая бабочка не питается, а живет за счет запасов, накопленных на стадии гусеницы. Продолжительность жизни взрослой сатурнии составляет всего неделю-полторы", - объясняют специалисты парка.
Крупные зеленые гусеницы к августу месяца развиваются преимущественно на плодовых деревьях: абрикос, груша, черешня и т.д. В диких условиях этот вид предпочитает боярышник, терновник, сирень и другие.
Он занесен в Красную Книгу Украины в категорию "Уязвимый"
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