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Найвправніший хижак у водах Антарктики. Полярники показали, як полює морський леопард (відео)

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П'ятниця 21 липня 2023 22:29
Найвправніший хижак у водах Антарктики. Полярники показали, як полює морський леопард (відео) Полярники поділились унікальним відео (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Українські полярники із дослідницької станції "Академік Вернадський" показали, як полює морський леопард. Ці тварини є одними з найвправніших хижаків у водах Антарктики, а їхньою здобиччю часто стають пінгвіни і тюлені.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр у Facebook.

Як полює морський леопард

Морські леопарди належать до пагофільних видів, тобто значна частина їхнього життєвого циклу пов'язана з морським льодом. Вони багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат.

"У різні періоди морські леопарди тримаються певної акваторії поблизу доступного "запасу їжі", зокрема скупчень крилю, колоній пінгвінів і ластоногих. Часто в раціоні цих хижаків переважає криль, але вони майстерно полюють і на пінгвінів та тюленів", - пишуть полярники.

У дорослому віці морські леопарди можуть сягати 3,5 м завдовжки, причому самиці зазвичай більші за самців.

Тварини застосовують різні стратегії полювання

Залежно від об'єкта живлення в леопардів є різні стратегії полювання. Наприклад, щоб поласувати дитинчам тюленя, вони можуть поводитися трьома способами:

  • довго вичікують малюків під берегом, висунувши з води тільки ніздрі
  • вистрибують на дитинча, ховаючись у хвилях прибою і використовуючи їх як укриття
  • просто переслідують свою жертву у відкритій воді, не приховуючи ні себе, ні своїх намірів

Відомі також різні стратегії полювання морських леопардів на пінгвінів:

  • нерухомо очікують у воді поблизу місця, де пінгвіни сходять в океан та повертаються на берег, а потім стрімко атакують
  • просто переслідують пінгвіна, якого помітили у відкритій воді

На відео добре видно, як морський леопард полює на пінгвіна Аделі поблизу берега в місці скупчення пернатих. Вочевидь, стрімка атака зненацька не була успішною, тож довелося наздоганяти жертву.

Зазначимо, що швидкість цих тварин у воді дуже різна: морські леопарди можуть розганятися до 35 км/год і більше, тоді як пінгвіни Аделі - до 15 км/год.

"Однак "адельки" дуже маневрені та здатні швидко змінювати напрямок руху. Такий прийом зрештою виснажує леопарда на відео і змушує його відмовитись від потенційної здобичі", - зазначають полярники.

Автор відео - біолог Вадим Ткаченко.

Раніше ми розповідали про те, що українські полярники показали небесну аномалію.

Читайте також про те, що українські полярники зафіксували новий рекорд в Антарктиці.

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