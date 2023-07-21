Найвправніший хижак у водах Антарктики. Полярники показали, як полює морський леопард (відео)

Українські полярники із дослідницької станції "Академік Вернадський" показали, як полює морський леопард. Ці тварини є одними з найвправніших хижаків у водах Антарктики, а їхньою здобиччю часто стають пінгвіни і тюлені.

Про це пише Національний антарктичний науковий центр у Facebook .

Як полює морський леопард

Морські леопарди належать до пагофільних видів, тобто значна частина їхнього життєвого циклу пов'язана з морським льодом. Вони багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат.

"У різні періоди морські леопарди тримаються певної акваторії поблизу доступного "запасу їжі", зокрема скупчень крилю, колоній пінгвінів і ластоногих. Часто в раціоні цих хижаків переважає криль, але вони майстерно полюють і на пінгвінів та тюленів", - пишуть полярники.

У дорослому віці морські леопарди можуть сягати 3,5 м завдовжки, причому самиці зазвичай більші за самців.

Тварини застосовують різні стратегії полювання

Залежно від об'єкта живлення в леопардів є різні стратегії полювання. Наприклад, щоб поласувати дитинчам тюленя, вони можуть поводитися трьома способами:

довго вичікують малюків під берегом, висунувши з води тільки ніздрі

вистрибують на дитинча, ховаючись у хвилях прибою і використовуючи їх як укриття

просто переслідують свою жертву у відкритій воді, не приховуючи ні себе, ні своїх намірів

Відомі також різні стратегії полювання морських леопардів на пінгвінів:

нерухомо очікують у воді поблизу місця, де пінгвіни сходять в океан та повертаються на берег, а потім стрімко атакують

просто переслідують пінгвіна, якого помітили у відкритій воді

На відео добре видно, як морський леопард полює на пінгвіна Аделі поблизу берега в місці скупчення пернатих. Вочевидь, стрімка атака зненацька не була успішною, тож довелося наздоганяти жертву.

Зазначимо, що швидкість цих тварин у воді дуже різна: морські леопарди можуть розганятися до 35 км/год і більше, тоді як пінгвіни Аделі - до 15 км/год.

"Однак "адельки" дуже маневрені та здатні швидко змінювати напрямок руху. Такий прийом зрештою виснажує леопарда на відео і змушує його відмовитись від потенційної здобичі", - зазначають полярники.

Автор відео - біолог Вадим Ткаченко.